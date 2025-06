Il ds Pomponio nello staff dello Jolo

Leonardo Pomponio è il nuovo direttore sportivo dello Jolo: raccoglierà il testimone da Antonio Lo Iacono, congedatosi qualche settimana fa per una nuova avventura. E Luigi Ambrosio, il tecnico della promozione, è stato confermato in panchina. Sono le prime due novità relative alla società presieduta da Gianrico Antoni, che si prepara a debuttare nel campionato di Promozione 2025/26. L’obiettivo, come indicato nel recente passato da Antoni, resta quello di salvarsi, per poi consolidarsi nella nuova categoria e tentando nelle stagioni successive di alzare l’asticella. La nuova squadra è quasi pronta, almeno per quanto concerne l’ossatura: la dirigenza fa sapere che le firme (e i conseguenti annunci) dei nuovi giocatori avverranno fra martedì e mercoledì prossimo, in occasione dell’inizio effettivo della nuova stagione. Nei giorni scorsi ha firmato Ambrosio, che ben conosce la Promozione in virtù della precedente esperienza a Viaccia (chiusasi, il primo anno, con la conquista di una salvezza dal sapore dell’impossibile). Sarà un organico rinnovato e ringiovanito, anche perché al Fantaccini si è chiuso un ciclo con la vittoria nella finalissima dei playoff di Prima Categoria contro il Barberino Tavarnelle. E diversi "senatori" hanno lasciato il club, restando in Prima: quasi tutti hanno oltretutto seguito Lo Iacono all’AM Aglianese, che tenterà di replicare ad Agliana l’impresa compiuta pochi mesi fa a Iolo. Due, in particolare, i giocatori che nelle scorse ore hanno lasciato il sodalizio pratese proprio per accasarsi all’Aglianese: la compagine neroverde ha annunciato infatti gli arrivi di Tommaso Balli e Francesco Bettazzi. Ma anche il "nuovo Jolo" sta prendendo forma: sono rimasti gli elementi che, pur essendo ancora giovani, hanno esperienza in Promozione. E dovranno garantire lo "zoccolo duro" su cui impostare la squadra. "Stiamo lavorando per allestire la rosa – ha confermato il nuovo direttore sportivo dello Jolo – e a breve ci saranno novità".

Giovanni Fiorentino