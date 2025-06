Il trofeo delle sane rivalità. In campo c’è tutto Poggio

Anche a Poggio a Caiano è iniziata nei giorni scorsi l’edizione 2025 del Torneo dei Rioni, che come di consueto prevede molteplici discipline sportive. Domani sarà peraltro la volta del torneo di calcetto, al campo sportivo Martini: alle 20,50 inizierà Candeli – Bonistallo, alle 21,40 Santa Cristina – Centro Storico. E proprio la competizione di futsal potrebbe fare da primo ago della bilancio in attesa delle prossime sfide: la classifica provvisoria della manifestazione vede in testa a 15 punti il Rione Santa Cristina ed il Rione Candeli. A quota 8 punti c’è invece la coppia formata da Poggetto e Bonistallo, con il Centro Storico in quinta posizione a quota 6. Graduatoria che è il risultato delle gare svoltesi fin qui: Santa Cristina ha vinto il torneo di freccette (davanti al Poggetto) mentre Candeli si è aggiudicato con 191 punti la gara di podismo. Anche grazie all’apporto di Fabio Marinelli della Podistica Medicea, laureatosi miglior podista della rassegna con un tempo di 24:31. Premiata anche Giulia Peruzzi del Bonistallo, prima classificata tra le donne. Da adesso in poi sarà il pallone a reclamare attenzione: detto del calcio a 5, dopodomani si terranno le semifinali di calcio ad undici (rispettivamente alle 20,15 e alle 21,30). Per poi arrivare all’ultimo atto il prossimo venerdì: "finalina" alle 20,15, finalissima alle 21,30. E a quel punto, con tutta probabilità, arriverà il momento di assegnare il titolo.