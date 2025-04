Ultima giornata di campionato in Prima e Seconda Categoria: verdetti in arrivo

Tempo di verdetti, in Prima e Seconda Categoria: restano da giocare gli ultimi novanta minuti, per l’ultima giornata di campionato che inizierà alle 15:30 odierne. Iniziando dalla Prima Categoria, girone D: a Chiazzano, lo Jolo dovrà difendere il terzo posto in classifica dal Quarrata attualmente quarto, che vuole mettere la freccia. A metà c’è il Prato Nord, che non ha più nulla da chiedere al torneo, che chiuderà nella tana dell’Albacarraia. Decisamente più interessante la lotta-salvezza: a Maliseti, il CSL Prato Social Club praticamente salvo sfiderà un Maliseti Seano autore di un secondo scorcio stagionale da promozione e intenzionato ad evitare la retrocessione. E il Casale sarà impegnato a Sagginale: scontro-salvezza anticipato. Scendendo in Seconda Categoria, girone C, c’è la Pietà 2004 ad un passo dal traguardo: per laurearsi campioni, agli uomini di Trupia potrebbe bastare anche un pareggio a Monsummano sul campo del Cintolese, a patto però che il San Niccolò non vinca contro il Pistoia Nord. Poi, in chiave-playoff, c’è il Montemurlo di Ermini, che mira a consolidare la quarta piazza e a battere in trasferta il pericolante Bugiani Pool 84 per sfruttare un eventuale passo falso della Montagna Pistoiese. La Galcianese attende il Mezzana, mentre allo Scirea il Chiesanuova si prepara a ricevere il Vernio ormai da tempo retrocesso. E a Vaiano c’è la Valbisenzio che tenterà di togliersi dalle sabbie mobili regolando il Tavola. Si passa così al girone F, nel segno del Poggio a Caiano primo della classe: gli uomini di mister Marchetti sono padroni del loro destino, in quanto battendo al Martini una Polisportiva Naldi che è già salva e non può accedere ai playoff sarebbero matematicamente campioni e promossi. Ai poggesi potrebbe andare bene anche un pari o addirittura una sconfitta, qualora il Real Peretola battesse il Daytona. La Virtus Comeana vuole lanciare la volata definitiva al terzo posto.

Giovanni Fiorentino