Torneo Soffici, un classico per i Giovanissimi

Un torneo giunto alla quarantaduesima edizione, che porta il nome di uno degli scrittori ed illustratori italiani più iconici del ‘900. E che anche quest’anno sta vedendo sfidarsi a Poggio a Caiano giovanissimi calciatori provenienti da tutta la Toscana. E’ ormai entrata nel vivo l’edizione 2025 del Torneo Ardengo Soffici, riservato alla categoria "Giovanissimi 2011", che vede la partecipazione di trentadue società delle province di Prato, Pistoia, Livorno, Pisa, Firenze e Lucca. Una kermesse organizzata come di consueto dal Poggio a Caiano, con i padroni di casa che si sono arrampicati sino agli ottavi di finale (dopo aver passato la fase a gironi) prima di essere eliminati dal CSL Prato Social Club con un gol di Kulla. Nelle altre partite degli ottavi, il Prato ha superato per 2-0 l’Academy Porcari (Bourkiri, Conti) la Valbisenzio Academy ha perso contro il Fornacette Casarosa (i pisani si sono imposti per 3-0 grazie a Bullari, Tirelli e Bimbi) mentre un gol di Franco non è bastato alla Zenith Prato per regolare l’Oltrera (considerando che i rivali hanno vinto per 6-1) Oggi partiranno i quarti di finale: si parte alle 21, con Monteserra – Poggibonsese. Domani alle 19:30 sarà la volta di Fornacette – CSL Prato Social Club, per chiudere con Prato – Oltrera (fischio d’inizio alle 21). E dopodomani alle 18 sarà Scandicci – Montemurlo Jolly a completare il quadro con i nomi delle semifinaliste che sognano la finalissima del 15 giugno prossimo. Se il Soffici è il trofeo più ambito, la manifestazione prevede dei mini-trofei per le squadre sin qui eliminate. Come il "Memorial Marco Longo", che vedrà di fronte Valbisenzio, Poggio a Caiano, Zenith Prato, Pistoiese, Academy Livorno, Giovani Fucecchio, Academy Tau e Porcari per ricordare il giocatore dilettante scomparso prematuramente qualche anno fa. O come il "Memorial Vanni Parretti", riservato alle compagini perdenti delle semifinali. A Poggio, insomma, si prospettano almeno altre due settimane di calcio giovanile di qualità.

G.F.