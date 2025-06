Paurosa caduta in gara per Vittoria Guazzini, rischia di finire nel burrone

Darfo Boario Terme (Brescia), 29 giugno 2025 – Per la toscana Vittoria Guazzini, campionessa di ciclismo di Poggio a Caiano, prima la strepitosa prestazione nella cronometro in Friuli-Venezia Giulia con la conferma del titolo italiano élite grazie a un finale di gara esaltante, durante il quale l’atleta di Poggio a Caiano ha recuperato i 10 secondi di ritardo all’intertempo rispetto alla Longo Borghini e poi ne ha guadagnati 5 per ottenere il titolo, quindi la drammatica caduta.

Due giorni più tardi, infatti Vittoria Guazzini ha perso il controllo della bici durante la gara in linea. Per Vittoria tanta paura, dolori al fianco sinistro e al braccio, quindi controlli radiografici, con la conferma della frattura della testa del radio destro. Il campionato italiano dell’atleta di Poggio a Caiano della FDJ Suez, in gara con il Gruppo Sportivo Fiamme Oro come era avvenuto nella vittoriosa gara a cronometro tricolore è finito prima del previsto quando mancavano una trentina di chilometri alla conclusione.

Le immagini in tv durante la diretta Rai hanno gelato il sangue a tutti, con il muretto laterale che per fortuna ha contenuto l’uscita fuori strada nel burrone sottostante, e senza che Vittoria sbattesse la testa contro la stessa protezione. La Guazzini subito dopo l’incidente aveva la divisa da gara decisamente segnata dalla caduta e a caldo lamentava dolori al fianco sinistro e al braccio ma ha voluto tranquillizzare tutti: “Mi dispiace avervi fatto spaventare tanto. Fortunatamente nulla di grave, ho solo un po’ di male al braccio e al bacino. Purtroppo, ho battuto proprio dove mi sono rotta nel 2023 durante la ricognizione alla Roubaix”, ha detto la campionessa italiana mostrando la ferita al fianco, prima di tornare in hotel accompagnata dalla mamma Beatrice e dal padre David. Più tardi gli accertamenti radiografici hanno evidenziato per Vittoria la frattura come detto della testa del radio destro. “Sono stata davvero fortunata, ed ai miei tifosi dico: la Guazza tornerà”.