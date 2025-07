Via di Canonica diventa a senso unico contro il caos viabilità

Il Comune di Sesto accoglie in qualche modo l’appello dei ‘pendolari’ del Mugello, e non solo costretti, per i lavori di Publiacqua in corso in via Bolognese, a effettuare percorsi alternativi con pesanti disagi, code quotidiane e ritardi negli spostamenti. Con l’avvio della nuova fase degli interventi, dal 7 luglio, infatti, in località La Lastra sulla Ss65, a partire dal prossimo venerdì via di Capornia e via di Canonica saranno percorribili in direzione nord fino a Pian di San Bartolo, con un senso unico dunque. Per chi procede verso il Mugello da Firenze sarà quindi possibile aggirare l’interruzione a La Lastra lungo la direttrice via di Careggi, via di Capornia, via della Docciola e immettersi in via Bolognese all’altezza di Pian di San Bartolo.

In direzione Firenze, invece, sarà possibile svoltare in via dei Massoni e immettersi su via di Careggi. Il provvedimento fa seguito agli approfondimenti svolti dai Comuni di Firenze e Sesto Fiorentino e alle puntuali sollecitazioni dei residenti nelle frazioni interessate che stanno vivendo giorni di assoluta passione per i tanti cantieri concomitanti cui si aggiunge anche la chiusura, per gli effetti del meteo dello scorso 14 marzo, di un ampio tratto della Sp 130, la Panoramica dei Colli Alti per Morello. Dal prossimo lunedì la situazione è destinata a peggiorare ulteriormente con il cantiere Publiacqua che si sposterà sulla via Salviati e successivamente a monte, direzione Lastra, con l’unica ‘valvola’ di sfogo rappresentata dalla già caotica via Faentina. Per questo erano attesi e caldeggiati gli interventi sulle strade di propria competenza del Comune di Sesto che ora sono arrivati.

S.N.