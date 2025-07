Effetti dei lavori su via Bolognese. I Comuni puntano sul senso unico

Fiesole e Vaglia firmano l’accordo e istituiscono una viabilità circolare fra la valle del Mugnone e la via Bolognese per scongiurare ingorghi sulle stradine collinari di Basciano e San Jacopo. La chiusura della via Bolognese sta mettendo a dura prova la pazienza degli automobilisti, costretti a modificare i loro percorsi e subire pensati ritardi negli spostamenti. Dal 7 luglio le cose andranno ancora peggio con il cantiere Publiacqua che si sposta sulla via Salviati e successivamente a monte, direzione Lastra. A quel punto l’unica "valvola di sfogo", autobus compresi, sarà di fatto la sola via Faentina, che già in questo periodo vede estenuanti code di veicoli sia in entrata che in uscita da Firenze, a causa del doppio semaforo sulla strettoia, dove è impossibile scambiarsi e il "tappo" di Piazza delle Cure.

A pagare questa situazione sono gli automobilisti che arrivano dal Mugello, i fiesolani della valle del Mugnone così come chi abita a Pratolino o a Pian di San Bartolo, che si sono riversate sulla viabilità collinare minore che, pur non avendone le caratteristiche, è diventata un prezioso bypass al cantiere della Bolognese, registrando un importante aumento di traffico. Mentre i Comuni di Sesto Fiorentino e Firenze non hanno ancora preso una decisione in merito sulle stradine di loro competenze utilizzate da e per Careggi, in particolare via Canonica e via dei Massoni, che mantegono la consueta percorribilità nonostante le difficoltà registrate, Fiesole e Vaglia hanno deciso per il senso unico.

Il provvedimento coinvolge via di Basciano e via di San Iacopo. La prima sarà percorribile in direzione Caldine; la seconda solo a salire in direzione Bolognese. Per contenere i disagi per le abitazioni di via Sant’Andrea a Sveglia, il senso unico sarà dopo il cimitero. Il provvedimento sarà in vigore per due mesi: da martedì 8 luglio al 10 settembre, data indicata come conclusione del cantiere sulla Bolognese. "Non sarà comodissimo- ha detto l’assessore Andrea Cammelli- ma sicuramente più funzionale". I provvedimenti saranno illustrati domani alle 21 al circolo di Pian di San Bartolo.

Daniela Giovannetti