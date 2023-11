Raffiche di vento fortissime, alberi caduti a Firenze. Tramvia: linea interrotta poi ripristinata

Firenze, 3 novembre 2023 – Il vento a Firenze soffia forte e già nella mattinata di oggi, con allerta gialla dovuta alle raffiche incessanti, si sono verificati i primi disagi. Dopo il grosso bagolaro caduto ieri in viale Giannotti oggi sono diversi gli alberi finiti a terra, uno sempre nella zona di Gavinana vicino all’Ex 3. Altri in viale Mazzini angolo via Bovio, in viale Paoli, via Kyoto e poi nella zona nord, in via Mariti. Quest’ultimo cedimento ha comportato l’interruzione della tramvia sulla linea Peretola-Stazione Santa Maria Novella in entrambe le direzioni. L’interruzione del servizio è durata il tempo di rimuovere l’arbusto e poco dopo le una i convogli sono ripartiti. Anche alle Cascine, secondo le prime informazioni ci sarebbero stati altri cedimenti di rami e alberi, la situazione è in corso di verifica.

Alluvione in Toscana: clicca qui per tutti gli aggiornamenti.

Il maltempo continua a preoccupare in città, ma soprattutto nei comuni di Campi Bisenzio e del Mugello dove stanotte l’alluvione ha colpito drammaticamente il territorio.

