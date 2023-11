Maltempo in Toscana, a Firenze è ancora allerta vento. Raffiche fino a 62 km/h

Firenze, 3 novembre 2023 – Il maltempo non dà tregua. Si contano i danni della tragica alluvione che ha colpito la Toscana nella notte tra il 2 e il 3 novembre. Oltre alle zone sommerse Firenze deve fare i conti con il vento. Da questa mattina raffiche fortissime hanno raggiunto quasi 62 km/h alla stazione di Firenze-Giardino di Boboli, si stanno registrando a Firenze dove prosegue il codice giallo per forte vento.

Dodici squadre della Protezione civile del Comune di Firenze sono state mobilitate in supporto al Comune di Campi Bisenzio (Firenze), spiegano da Palazzo Vecchio. In tutto si tratta di 24 volontari coordinati da quattro esperti della struttura comunale di via Dell'Olmatello. La sala operativa è rimasta aperta tutta la notte nel monitoraggio e controllo dei livelli dei corsi d'acqua secondari come Ema, Mugnone e Terzolle che non hanno avuto particolari criticità.

"Nella nottata abbiamo raggiunto - fanno sapere ancora dal Comune - picchi fino a 150 mm nelle 12 ore sul bacino dell'Arno. A Firenze sono caduti, in 12 ore, 45 mm di pioggia. È prevista per le prossime ore una pausa nelle precipitazioni, ma i livelli idrometrici del fiume Arno saranno in aumento fino al presumibile raggiungimento del primo livello di criticità, fissato a tre metri".