Alluvione a Campi Bisenzio: situazione critica. Ci sono dispersi

Campi Bisenzio (Firenze), 3 novembre 2023 – Situazione davvero critica a Campi Bisenzio per le conseguenze della tempesta Ciaran che ha colpito duramente, e in maniera drammatica causando la morte di tre persone, la Toscana. A Campi il fiume Bisenzio è esondato in due punti.

A Campi ci sono due persone disperse. Lo fa sapere il sindaco di Campi Andrea Tagliaferri. “La situazione è ancora molto critica, abbiamo tutte le squadre al lavoro, ci sono molte strade allagate e molte persone chiedono di essere evacuate. Siamo ancora a metà dell'emergenza, «ma non riusciamo ancora a raggiungere tutte le persone in difficoltà a causa della presenza dell'acqua”.

Durante la notte, la gente si è accampata sui tetti delle abitazioni per mettersi in salvo e chiedere aiuto. Dall'alba poi si sono levati gli elicotteri della Protezione civile per monitorare la situazione e i vigili del fuoco hanno iniziato a evacuare le famiglie dalle case inondate dall'acqua. La pioggia al momento è cessata: a non dare tregua ora è il forte vento.

Proseguono incessantemente i salvataggi dalle abitazioni a Campi. Oltre al personale del comando dei vigili del fuoco di di Firenze con squadre di sommozzatori, soccorritori fluviali e quelli inviati dai comandi più vicini, sono giunti rinforzi da Biella e dalle Regioni della Basilicata, Puglia e Calabria. Gli allagamenti, si spiega sempre dalla Protezione civile, superano gli 800 ettari.

ll Comune di Campi invita i cittadini a "evitare gli spostamenti e non uscire di casa per evitare situazioni di pericolo e intralciare i soccorsi". Enel intanto sta ripristinando le cabine alle quali è possibile accedere. Mentre il trasporto pubblico sarà garantito dove possibile ma saranno soppresse delle corse. Le scuole di ogni ordine e grado e gli asili nido rimarranno chiusi su tutto il territorio. Sul territorio cittadino sono attive tutte le squadre di soccorso disponibili e stanno arrivando dalla Regione gli impianti idrovori.

Ieri sera a causa del cedimento degli argini del Bisenzio e delle esondazioni a Campi Bisenzio, un centinaio di persone, tra dipendenti e clienti, è stato accolto nel centro commerciale I Gigli. Lo rende noto la stessa struttura che oggi resterà chiusa in base all'ordinanza del sindaco di Campi Bisenzio che dopo il maltempo di ieri pomeriggio, 2 novembre, abbattutosi sulla Piana e dopo le esondazioni del fiume Bisenzio e del torrente Marina ha disposto «la chiusura di tutte le attività commerciali, produttive, industriali, di somministrazione di spettacolo sul territorio comunale di Campi Bisenzio».