Alluvione a Campi Bisenzio, due ragazzi passano la notte dentro ai Gigli

Campi Bisenzio (Firenze), 3 novembre 2023 – Hanno passato la notte dentro al centro commerciale allagato. È la disavventura di due ragazzi che hanno documentato l’accaduto su TikTok.

Siamo a I Gigli, a Campi Bisenzio. I due giovani si trovavano dentro al centro commerciale quando è arrivata l’alluvione e i negozi, le sale e i corridoi sono stati invasi dall’acqua.

Ai due ragazzi, fanno sapere proprio loro, è stata impedita l’uscita per questioni di sicurezza. E si sono quindi ritrovati a dormire dentro al centro commerciale. “Fa freddissimo, siamo preoccupati però per amici e parenti”, scrivono nel video postato sui social.

Ieri è esondato il fiume Bisenzio. L’acqua è iniziata a uscire da piazza Gramsci. Chiusi il ponte sul Bisenzio in centro cittadino e chiuso il ponte di Capalle. Il fiume è uscito in via Santo Stefano, alla Rocca Strozzi.