Maltempo a Firenze e Bagno a Ripoli: giardini e parchi non accessibili

Firenze, 3 novembre 2023 – A causa delle forti raffiche di vento registrate sul territorio comunale, di intensità non prevista anche superiore a 60 km/h, che hanno comportato numerosi danneggiamenti alle alberature, è stata emessa un’ordinanza che fino alle 6 di domani, 4 novembre, ordina la chiusura di parchi, giardini e aree verdi, ad accesso regolamentato, raccomandando ai cittadini di non frequentare le aree verdi liberamente accessibili. Sempre l’ordinanza dispone ai gestori delle attività economiche concessionari di aree presenti all’interno di giardini/parchi e aree verdi pubbliche liberamente accessibili, di garantire le condizioni di sicurezza delle aree di loro pertinenza. L’ordinanza vieta qualunque attività all’aperto nei giardini/parchi pubblici ed aree verdi della Città di Firenze e sospende la fermata “Cascine” della linea tramviaria T1.

Nessuna ordinanza invece, ma la raccomandazione a non sostare in prossimità degli alberi da parte del sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini. Mentre ancora si piangono gli effetti devastanti del nubifragio del 15 agosto 2022, con danni ingenti a case e attività produttive a Grassina e Antella, non ci sono stati fortunatamente danni in queste ore di grandi piogge. Preoccupa invece il vento forte. “Visto il perdurare di queste condizioni – dice il sindaco - si raccomanda a tutti i cittadini di prestare massima attenzione e di non sostare vicino alle alberature ad alto fusto, anche nelle aree verdi e nei parchi comunali”. Il controllo degli alberi sul territorio, garantisce, “è periodico, continuo e costante. Tutte le alberature sono già state fatte verificare nel corso della regolare gestione del verde”.

A pochi giorni dal nubifragio di Ferragosto 2022, proprio il forte vento causò ulteriori danni con la caduta di alberi e rami. Per il timore di ulteriori crolli e problemi, è stata effettuata un’ulteriore verifica straordinaria nel corso della mattinata di oggi, dice Casini. Ma resta sempre il rischio per la caduta di rami o la caduta di alcuni alberi come i pini, particolarmente soggetti al vento. Ieri nel pomeriggio un grosso ramo era venuto giù a Osteria Nuova, lungo la provinciale usata dai pendolari del Valdarno: nel giro di poco tempo è stato rimosso ripristinando viabilità e sicurezza. In via prudenziale, conclude Francesco Casini, “abbiamo dato mandato al Centro operativo comunale di circoscrivere con nastro bianco e rosso alcune zone pedonali e aree verdi con pini e alberi alto fusto di prima grandezza, maggiormente frequentate nei nostri giardini”. Queste aree diventano quindi inaccessibili fino al termine dell’emergenza. Per il resto viene raccomandata a tutti la massima prudenza.