Terrore in strada: crolla un albero in viale Giannotti. Traffico in tilt

Firenze, 2 novembre 2023 – Crollo improvviso di un albero in viale Giannotti. Nella tarda mattinata improvvisamente i residenti e le attività nei paraggi hanno sentito un grande boato. La pianta è piombata a terra occupando di fatto tutto il viale all’altezza del Centro Arredotessile. Uno snodo trafficatissimo in direzione sud per arrivare allo svincolo dell’autostrada.

Fortunatamente nel momento del cedimento pare che nessuno stesse transitando né sui marciapiedi, né sulla carreggiata. Secondo le prime informazioni nessuno è rimasto ferito nell’incidente. Gravi ripercussioni sul traffico. Sul posto vigili del fuoco che stanno provvedendo a segare il grande tronco per rimuoverlo dalla strada e la polizia municipale per regolare la viabilità congestionata in entrambe i sensi di marcia.

L’albero caduto è un bagolaro (celtis australis) di circa 50 anni. Sul posto sono intervenuti esperti della direzione ambiente per effettuare tutti gli accertamenti del caso. A una prima analisi il fusto, le radici e i rami sembrerebbero in buone condizioni.