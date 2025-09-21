Venerdì notte al Tenax. Spruzza spray urticante. Giovani soccorsi dal 118

FIRENZESi diffonde spray urticante durante la serata alla discoteca ’Tenax’ di via Pratese. Alcuni ragazzi hanno accusato un lievo fastidio e hanno chiesto l’intervento dell’ambulanza. Tuttavia, nessuno risulta intossicato, come appurato dai poliziotti delle volanti intervenuti anch’essi al locale.

L’episodio è avvenuto intorno alle 1.30, quando la serata che inaugurava la stagione della celebre discoteca fiorentina, era in pieno svolgimento.

Sono stati tre ragazzi ad accusare i primi sintomi, riconducibili alla presenza di uno sostanza urticante nell’aria nella zona dei servizi igienici. Hanno iniziato ad avere tosse e bruciori agli occhi. Così è stato chiesto l’intervento del 118. Il personale sanitario ha curato sul posto un giovane di 20 anni e due 25enni. In base ai loro racconti e ai riscontri dei sintomi, il personale del 118 ha ritenuto di far intervenire la polizia. Una pattuglia delle volanti è andata sul posto per gli accertamenti.

La serata è proseguita regolarmente. Il personale di sicurezza del Tenax, dopo aver gestito senza intoppi l’“emergenza“, ha capito l’origine dei fastidi.

"Una signorina ha spruzzato lo spray mentre si trovava in bagno senza un preciso motivo – ricostruisce il capo della security Gigi Tarchi –, non rendendosi conto di ciò che questo gesto avrebbe potuto provocare. Le altre ragazze che erano in bagno a chi transitava in quella zona, ha avvertito bruciore agli occhi. Era la prima serata della stagione, alcuni ragazzi sono stati portati fuori per le prime cure e il 118 li ha soccorsi sul posto. Dopo un quarto d’ora la serata è ripresa normalmente".

Non è raro che, soprattutto le giovani donne, abbiano nella borsetta una bomboletta di spray al peperoncino, di quelle usate come strumento di difesa. Essendo vietata l’introduzione nel locale per motivi di sicurezza, il personale le ritira per poi riconsegnarle all’uscita, ma in questo caso la ragazza non l’avrebbe consegnata. Non risultano, né alle forze dell’ordine né alla sicurezza del locale, episodi che talvolta si collegano a questi “spruzzi“, come furtarelli o rapine.

Barbara Berti