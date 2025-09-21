Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Firenze
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sondaggio elezioni ToscanaCorruzioneSagre ToscanaMuore a 17 anniPaesi da visitare: UmbriaCocaina
Acquista il giornale
CronacaLa grande mobilitazione per Gaza. Anche gli studenti al corteo di Calenzano
21 set 2025
ELETTRA GULLE'
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Firenze
  3. Cronaca
  4. La grande mobilitazione per Gaza. Anche gli studenti al corteo di Calenzano

La grande mobilitazione per Gaza. Anche gli studenti al corteo di Calenzano

Previste astensioni in tutti i settori, ma trasporti pubblici garantiti in città .

Previste astensioni in tutti i settori, ma trasporti pubblici garantiti in città .

Previste astensioni in tutti i settori, ma trasporti pubblici garantiti in città .

Per approfondire:

FIRENZE

Firenze si prepara allo sciopero generale di domani, proclamato da Usb, Unione sindacale di base, che ha raccolto "l’appello internazionale a fermare il genocidio in corso a Gaza e a difendere la Freedom Flotilla, la missione umanitaria che tenta di rompere l’assedio imposto da Israele al popolo palestinese".

La mobilitazione riguarderà tutti i settori, pubblici e privati, compresa la sanità, e durerà l’intera giornata. Negli ospedali e nei presidi sanitari saranno comunque garantite le prestazioni d’urgenza e i servizi minimi essenziali, come previsto dalla normativa sul diritto di sciopero. Anche la scuola si fermerà: lo sciopero coinvolge infatti tutto il personale docente e Ata, a tempo determinato e indeterminato, delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado.

A Firenze la mobilitazione si concentrerà dalle 9 nella zona industriale e logistica tra Calenzano e Sesto Fiorentino. Il corteo partirà dalla rotonda all’uscita dell’autostrada A1 e attraverserà aree produttive strategiche.

Nessun disservizio è previsto per i mezzi pubblici a Firenze. Autolinee Toscane ha fatto sapere che l’adesione allo sciopero riguarderà altre province (Arezzo, Siena, Grosseto, Massa-Carrara e Lucca), mentre saranno escluse Firenze, Prato, Pistoia, Livorno e Pisa, già interessate da altre agitazioni nei giorni scorsi. Il Comune di Firenze ha comunicato i servizi minimi garantiti in biblioteche e archivi. Alla Biblioteca delle Oblate e in altre sedi comunali i servizi saranno disponibili solo in orari ridotti. Stessa cosa per l’Archivio Storico e per il Bibliobus, operativo dalle 15.30 alle 18.30.

La giornata di protesta vedrà anche la partecipazione del mondo studentesco. Il Collettivo K1 del liceo Machiavelli-Capponi ha annunciato l’adesione allo sciopero, trasformando il 22 settembre in una giornata di mobilitazione. "Rispondiamo alla chiamata dello sciopero generale – spiegano –: lunedì a scuola blocchiamo le lezioni". Gli studenti criticano la “routine dell’indifferenza”, fatta di giornate scandite solo da studio e impegni quotidiani, che rischiano di rendere insensibili a quanto accade in Medio Oriente. "Abbiamo deciso che durante la giornata di sciopero torneremo pacificamente al Consolato Generale degli Stati Uniti, la più grande istituzione nella nostra città che persevera a difendere politicamente ed economicamente il genocidio", annunciano.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ScioperoGaza