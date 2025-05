Turisti in balia dei ladri. Un arresto a Villa Costanza

Ladri in azione al parcheggio scambiatore di Villa Costanza. Con l’arrivo della stagione turistica, e con il parcheggio che è sempre più un punto di riferimento per la mobilità dei camper di chi vuole vedere Firenze senza imbottigliarsi nel traffico cresce l’attenzione per i reati predatori di chi prende di mira proprio le ‘case mobili’. I carabinieri della compagnia di Scandicci da diverso tempo hanno intensificato i controlli nell’area, sostenuti anche dalla vigilanza che è stata istituita proprio allo scopo di presidiare il parcheggio impedendo che diventi terra di nessuno. E l’altro giorno la rete è scattata nei confronti di un ladro, di nazionalità italiana, che è stato arrestato in quanto ritenuto responsabile di tentato furto in danno di una coppia di turisti che avevano parcheggiato il proprio camper proprio a Villa Costanza.

I militari durante questo servizio di controllo nell’area hanno notato un uomo che dopo un rapido giro del parcheggio, aveva fermato la propria auto nei pressi del camper e, dopo aver reciso con delle tenaglie il lucchetto che le teneva ancorate allo stallo posteriore del mezzo, tentava di appropriarsi delle biciclette.

A quel punto è scattato l’intervento, il ladro è stato fermato e portato alla caserma di via Vivaldi per le formalità di rito. L’altro giorno si è tenuto il rito direttissimo, l’uomo si è visto convalidare l’arresto con l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. La battaglia continua, i militari torneranno nel parcheggio proprio per cercare di arginare i reati predatori che la presenza di turisti attira a dismisura.

A Villa Costanza infatti sostano diversi camper, e non è infrequente che i turisti usino il parcheggio come una specie di campeggio e vi pernottino anche, come capita di vedere la mattina, quando diverse famiglie scendono dai mezzi per salire sul tram e tornare a visitare Firenze.

Fabrizio Morviducci