Tour de France, Firenze in trepidante attesa per la partenza

Firenze, 25 giugno 2024 – Firenze è in trepidante attesa, ormai è tutto pronto, non resta che accogliere i ciclisti in gara per il Tour De France che per la prima volta partirà dall’Italia. Anzi, da Firenze, sabato prossimo. Vediamo come cambierà la viabilità.

Giovedì 27 è in programma la presentazione delle squadre a Palazzo Vecchio, saranno istituiti divieti di sosta dalle 20 del 26 alle 18 del 27 giugno. Sabato 29 la Carovana partirà alle 10 dalle Cascine, seguita a mezzogiorno dai ciclisti. Raggiungeranno il centro passando dai lungarni, sotto al Duomo e in via Calzaiuoli, fino a piazza Signoria. A Palazzo Vecchio il via istituzionale. Il tutto dovrebbe concludersi nell’arco di due ore. I dispositivi saranno in vigore dalle 20 di venerdì fino alle 14 di sabato e interesseranno piazzale delle Cascine, piazza Vittorio Veneto, viale Fratelli Rosselli, piazzale di Porta al Prato, Il Prato, via Curtatone, lungarno Vespucci, piazza Goldoni, via della Vigna Nuova, via degli Strozzi, via dei Vecchietti, piazza di Santa Maria Maggiore, via dei Cerretani, piazza di San Giovanni, piazza del Duomo, via dei Calzaiuoli, piazza della Signoria, via Vacchereccia, via Por Santa Maria, Ponte Vecchio, via dei Guicciardini, piazza dei Pitti, piazza San Felice, via Romana, piazza della Calza, piazzale di Porta Romana, viale Machiavelli, piazzale Galileo, viale Galileo, piazzale Michelangelo, viale Michelangelo, via Marsuppini, via Salutati, piazza Gavinana, viale Giannotti, viale Europa, piazza Nencini, viale Europa, dopo di che l’itinerario esce dal territorio comunale.

Dalle 8 alle 14 di sabato si aggiungeranno i divieti di sosta in via Volteranna, lungarno del Tempio, via del Bisarno, piazzale Galileo, piazza dell’Unità Italiana. Sarà istituito un parcheggio straordinario per i servizi di sharing (biciclette e monopattini) in piazza Duomo.

Alle 9 di sabato (fino alle 14) sarà la volta dei divieti di transito sul percorso e sulle strade afferenti all’itinerario. Numerosi i cambi di senso e l’istituzione di sensi unici in uscita dall’area interessata dal passaggio dei ciclisti. Tutti i dettagli sulla viabilità sono già presenti sul sito del Comune, con tanto di mappe interattive per ogni giornata dal 25 al 30 giugno. Il 27 e il 29 sono previste deviazioni del trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano oltre che limitazioni al transito del tram sulla linea 1 limitate al passaggio della carovana e dei ciclisti.

Tutte le info consultabili sul sito www.at-bus.it/it/tourdefrance.