Le maglie del Team Visma per il Tour 2024. Il giglio e quell’omaggio a Firenze

Firenze, 20 giugno 2024 – Mancano ormai meno di dieci giorni alla Grande Partenza del Tour de France prevista a Firenze il prossimo 29 luglio. I corridori si preparano al via e le squadre iniziano a svelare le proprie formazioni. Nei giorni scorsi c’era grande attesa per la rosa che avrebbe presentato il Team Visma-Lease a Bike, squadra del campione in carica Jonas Vingegaard.

Le maglie del Team Visma per il Tour (foto dalla pagina Facebook ufficiale del Team Visma)

Il danese, caduto lo scorso 8 aprile al Giro dei Paesi Baschi, è stato in dubbio fino all’ultimo, ma la notizia che tutti i tifosi e appassionati aspettavano è finalmente arrivata. Vingegaard sarà a Firenze ai nastri di partenza della Grande Boucle, pronto a difendere il titolo dell’assalto di Tadej Pogacar, fresco vincitore del Giro d’Italia e deciso a conquistare quella storica accoppiata Giro-Tour che nessuno, dai tempi di Marco Pantani (era il 1998) è più riuscito a centrare. Insieme a lui ci sarà Wout Van Aert: anche il belga, caduto a inizio stagione, è reduce da un lungo periodo di convalescenza, ma gli appassionati potranno ammirarlo sulle strade italiane al pari di Vingegaard.

Le notizie in casa Visma, però, non finiscono qui. Il team olandese, per l’occasione, ha presentato una maglia speciale che è un deciso omaggio all’Italia, a Firenze e al Rinascimento. La divisa si chiama appunto ‘Renaissance’ e presenta un disegno nel quale è chiaramente distinguibile il giglio, simbolo della città che quest’anno ospita la Grand Depart.

L’annuncio, pubblicato sui profili social del Team Visma-Lease a Bike, ha immediatamente riscosso grande successo. Particolarmente suggestivo anche il video promozionale, dove gli alfieri del team (oltre a Vingegaard e Van Aert c’è anche Sepp Kuss) appaiono come statue nel centro di Firenze, sotto al Duomo, a Palazzo Vecchio e in piazza Santa Croce. Il giglio è insomma pronto a partire per percorrere le strade della Grande Boucle. E chissà che non arrivi anche sul gradino più alto del podio sugli Champs Elysees a Parigi.