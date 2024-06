Firenze, l’attesa per il Tour de France. Chi sono i principali corridori al via della Grande Boucle

Firenze, 24 giugno 2024 – I riflettori saranno tutti per loro due: Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar, gli uomini che hanno dato spettacolo nelle ultime due edizioni del Tour de France. Sono loro i principali favoriti per la vittoria della Grande Boucle che scatterà da Firenze il prossimo 29 giugno, quelli che da giorni stanno catalizzando l’attenzione di media e appassionati, ma gli sportivi che saranno in città per seguire l’evento ed ammirare da vicino i campioni del pedale avranno davvero l’imbarazzo della scelta. Occhi aperti, smartphone alla mano e sguardi rivolti verso la carovana gialla, perché un’occasione migliore per vedere da vicino i ciclisti più forti del mondo, probabilmente, non c’è.

Il primo grande appuntamento sarà quello del 27 giugno, quando ci sarà la presentazione delle squadre al piazzale Michelangelo. Il 29, invece, sarà il giorno della Grand Depart: la corsa scatterà dalle Cascine per seguire un percorso non competitivo per le vie della città. La partenza ufficiale, quella che darà il via alla competizione, sarà a Bagno a Ripoli, davanti al Viola Park, intorno alle 12,40.

La lista dei partenti del Tour de France 2024

Ma chi sono i corridori più forti che sarà possibile ammirare a Firenze? Ci sarà, ovviamente, il vincitore delle ultime due edizioni, Jonas Vingegaard: lo scalatore danese, trionfatore a Parigi nel 2022 e nel 2023, è stato in dubbio fino all’ultimo. Una caduta al Giro dei Paesi Baschi lo ha costretto ad un recupero lampo: la condizione è un’incognita, ma al via di Firenze ci sarà. Tra gli alfieri del Team Visma-Laease a Bike c’è anche Wout Van Aert: il campione belga, al pari di Vingegaard, è reduce da un lungo periodo di convalescenza, ma è pronto a dare spettacolo sia per la ricerca di una tappa che come supporto al suo capitano.

Tadej Pogacar, invece, cerca l’impresa dopo la vittoria al Giro d’Italia. Nessuno, dai tempi di Pantani, è più riuscito a fare la grande accoppiata. Considerando la grande attenzione mediatica che da sempre lo accompagna, è possibile che gran parte delle attenzioni siano rivolte a lui. E’ al via con una squadra fortissima: nella Uae Emirates, infatti, ci sono anche il giovane campione spagnolo Juan Ayuso e il portoghese Joao Almeida, validi gregari in salita, mentre il delfino che lo accompagnerà nelle tappe più dure sarà certamente Adam Yates.

Ai cacciatori di selfie è poi consigliato fare un giro intorno al pullman della Ineos Grenadier: la squadra inglese, tradizionalmente tra le più forti, schiera un tridente di tutto rispetto. Insieme a Egan Bernal ci sono infatti Tom Pidcock e il solito Mister G, Geraint Thomas, già vincitore di una Grande Boucle.

Non farà classifica, ma la sua maglia iridata sarà certamente destinata a spiccare in mezzo al gruppo. Alla partenza del Tour de France a Firenze ci sarà anche Matieu Van Der Poel, probabilmente il corridore più forte del pianeta nelle corse di un giorno. Andrà in cerca di qualche vittoria di tappa e nelle volate potrà forse fornire un supporto al velocista di riferimento della Alpecin Deuceunick, Jasper Philipsen.

In chiave classifica, invece, un altro corridore da tenere d’occhio è sicuramente Primosz Roglic, che un Tour de France lo ha sfiorato nel 2020, mentre nella Soudal Quick Step c’è l’altro grande favorito per la vittoria finale: Remco Evenepoel, già campione del mondo nel 2022.

Gli italiani al via del Tour de France 2024

Per quanto riguarda gli italiani al via del Tour de France che scatterà a Firenze il 29 giugno, le speranze di classifica sono tutte riposte in Giulio Ciccone. Parte leggermente indietro rispetto ai big, ma sulla carta può far bene. In generale non sono moltissimi i rappresentanti del Bel Paese in corsa alla Grande Boucle, ma una delle speranze più concrete per la vittoria di una tappa è certamente rappresentata da Alberto Bettiol. Il corridore di Castelfiorentino si è appena laureato campione italiano e con la maglia tricolore sulle spalle sogna quell’impresa che ancora gli manca.