Titta Meucci ultimo arrivo nella squadra di Giani

Promettono sarà tra tutte la "lista più aperta alla società civile". Al netto dello zampino della politica. Per fugare ogni dubbio, basterà attendere le 12.30 di oggi, quando il governatore presenterà al Caffè San Marco la lista "Eugenio Giani Presidente Casa Riformista". I big ci sono tutti, dal segretario nazionale di +Europa ai socialisti. E poi, lui Renzi. L’ex premier dove ha potuto ha messo il timbro. A partire dal collegio di Firenze città con la vice di Giani, Stefania Saccardi, capolista, seguita da Francesco Casini. Il tam tam di giornata ha riguardato però un’altro peso da novanta, la renzianissima Titta Meucci.

Il lodo Manetti, raccontano, è risultato efficace, perché a mediare per l’inserimento in lista all’ultimo tuffo dell’ex assessora sarebbe stata Cristina Manetti, coordinatrice della lista, a spese della sindacalista Cgil Rosalba Boncompagni. Si prospetta una bagarre tutta in casa IV a colpi di preferenze. Vuoi anche per il possibile ticket – santino compreso, dato che le preferenze sono due, uomo-donna – che nell’ultimo mese potrebbe formarsi assieme a Casini. Un’interferenza nel campo di battaglia di Saccardi, in corsa per la rielezione? Vedremo. Di sicuro Iv ha provato a far girare su più collegi Saccardi e Casini. Depennato, quest’ultimo, nel collegio della Piana in extremis per far posto ad Alessandro Martini, in tandem con l’ex assessore di Scandicci e ora capolista Diye Ndiaye. L’intenzione dei riformisti è arrivare alle spalle del Pd, e imporsi come seconda gamba. Anche e soprattutto grazie al fieno in cascina portato dai civici. Nel collegio di Firenze 1 spazio all’attrice e testimonial de La Toscana delle Donne Katia Beni. A Lucca, Marcucci docet. L’ex senatore Pd e leader dei LibDem ha fatto cappotto, ponendo un veto al rientro dalla finestra dell’ex coordinatore di Azione Remaschi, e avallando l’inserimento in lista dell’ex vicesindaco di Barga Vittorio Salotti. Sponda Versilia, il colpaccio di Giani è quello del capogruppo della maggioranza di Giorgio Del Ghingaro a Viareggio. Mentre a Massa all-in sull’ex sindaco Pucci. Chicca su Prato: ingaggiato anche Carmine Marra, consigliere negli ultimi 15 anni tra Poggio a Caiano e Carmignano. Meglio noto, anche, come il parrucchiere di fiducia di Giani.

