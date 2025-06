Tanta musica, mostre e street food. Etnica accende l’estate del Mugello

Promuovere la musica e la cultura popolare nelle sue forme più disparate è anche quest’anno l’obiettivo di Etnica, il festival mugellano che nella XXVII edizione propone da stasera a domenica a Vicchio, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Scarperia e San Piero concerti, teatro, incontri, dj set, mostre, mercato e street food. Faro della manifestazione la musica in appassionanti direzioni. Dal reggae di Alborosie ai London Afrobeat Collective, da La Maschera ai Cimafunk, e poi Peppe Voltarelli, Sandro Joyeux, Cisco Belotti e ancora Afrodream, Sinedades e il trio Staino, Mocata, Coscia. Ma anche due performance teatrali, cinque incontri interviste, alcuni dj set, tre mostre. A inaugurare la rassegna stasera alle 19,30 in piazza Giotto a Vicchio Jaka Opening act (e da mezzanotte in poi). Nel mezzo, intorno alle 22 l’atteso set in cui Alborosie & Shengen Clan presenteranno l’abum "Destiny", un lavoro fedele al suono caratteristico dell’artista (che in realtà si chiama Alberto D’Ascola ed è autore di hit mondiali come "Kingston Town" e "Herbalist"), che è un mago nel miscelare nelle sue intriganti canzoni autentici roots di rock, reggae e dub.

Domani il cartellone è dedicato all’Africa: alle 18 con Sandro Joyeux che nel parco di Villa Adami a San Piero, alle 21 a Vicchio con gli Afrodream e alle 22 con i London Afrobeat Collective: headliner della serata, perfettamente nello spirito del leggendario fondatore dell’afrobeat Fela Kuti. Sabato alle 17 al Museo Casa D’Erci a Borgo San Lorenzo live acustico fra musica e parole di Cisco in quartetto. Alle 21 a Vicchio sarà la volta dei Sinedades. Fondato da Erika Boschi e Agustín Cornejo nel 2016, e alle 22 suona La Maschera, una delle band più interessanti della scena indipendente napoletana. Domenica alle 17 Peppe Voltarelli agli scavi archeologici di Frascole a Dicomano con lo spettacolo-concerto La grande corsa verso Lupionópolis. Alle 21 alla Corte Santoni Guidi di Vicchio il trio Michele Staino, Fabrizio Mocata e Gianni Coscia propone Bobo Song: canzoni per Sergio, per ricordare le canzoni amate da Sergio Staino. Allle 22 gran finale con Cimafunk, nominata ai Grammy.

Giovanni Ballerini