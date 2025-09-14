"Tam Tam", la cultura si muove. Libri itineranti per tutte le età

Tam Tam: la cultura itinerante torna a San Casciano. Dopo il successo estivo, il progetto "Tam Tam, la cultura in movimento" è ripartita e proseguirà fino al 23 ottobre per portare libri ed eventi culturali nelle frazioni di San Casciano. L’iniziativa, promossa dal Comune in collaborazione con Unicoop Firenze e le associazioni locali, si avvale di un bibliobus che raggiunge sei tappe con un programma pensato per adulti e bambini.

L’assessora alla Cultura, Sara Albiani, ha evidenziato che l’iniziativa "torna a promuovere i valori di condivisione e inclusione sociale legati al libro e alla lettura per migliorare l’accessibilità ai servizi nelle aree distanti dal capoluogo, rafforzare il welfare di cultura diffusa e ampliare il bacino di utenti, rivolgendosi in particolare a coloro che, per varie ragioni, normalmente non frequentano la biblioteca comunale". Gli appuntamenti in programma sono il 18 settembre alla Romola con "Let’s have fun in English!" con LiMo, il 25 settembre a Cerbaia "Cappuccetto? Racconti drammatizzati" con Letizia Sacco, il 2 ottobre a Montefiridolfi "Fiabe e novelle sparse" con Tiziana Giuliani e gli ultimi due eventi il 9 e 23 ottobre a San Casciano davanti al negozio Unicoop.

Tam Tam nasce dall’esperienza di Bibliocoop, progetto regionale avviato nel 2010 per incentivare la lettura nei punti vendita Coop. A curare l’attuale edizione è Eda Servizi, con il sostegno di volontari, associazioni e realtà locali come il Circolo Arci, la Casa del Combattente e la Consulta dei Giovani.