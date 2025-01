Firenze, allagata la stazione di Firenze Rifredi. Limitata anche la tramvia

Firenze, 28 gennaio 2025 – Paura a Firenze per una bomba d’acqua che in circa mezz’ora, dopo le 8, ha provocato gravissimi problemi ai trasporti. L’acqua ha invaso tutto. Dai sottopassi, con traffico bloccato sui viali e sulle principali arterie di comunicazione, fino alla stazione ferroviaria di Rifredi.

Qui l’acqua ha iniziato a filtrare in maniera molto abbondante, fino a invadere completamente il sottopasso. Difficile per i passeggeri riuscire a raggiungere i binari, con l’acqua che in certi punti arrivava quasi alle caviglie.

La stazione di Firenze Rifredi allagata. Problemi e disagi per i passeggeri che si sono ritrovati a dover attraversare il sottopasso invaso

Non si segnalano comunque particolari ritardi per il traffico ferroviario. Problemi invece sempre in città a Firenze per quanto riguarda la tramvia, che nelle ore della pioggia ha limitato i suoi servizi. Sulla linea T2 c’è stata un’interruzione.

Sono stati quindi attivati i bus sostitutivi tra Careggi-Strozzi e Villa Costanza Porta al Prato, come ha spiegato la stessa Gest, l’azienda che gestisce la tramvia. Davvero una bomba d’acqua violenta quella che ha colpito il capoluogo toscano.

Nel quale nella mattina di martedì 28 gennaio non erano state emesse allerte, che invece riguardavano la zona verso il Mugello, dove invece i disagi sono stati notevoli. La situazione è piano piano tornata alla normalità. Le precipitazioni si sono interrotte intorno alle 10.30. Un acquazzone lampo che ha comunque provocato danni.