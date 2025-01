Diretta maltempo, allerta rossa e arancione tra Spezia e Toscana: notizie in tempo reale

Firenze, 28 gennaio 2025 – Il maltempo fa paura. È il giorno della allerta rossa per lo Spezzino in Liguria e arancione per il nord della Toscana. Precipitazioni abbondanti, preoccupa l’innalzamento dei livelli dei fiumi. L’allerta arancione per rischio idrogeologico interessa tutta la provincia di Massa Carrara, tutta la fascia dell’Appennino e della media valle della provincia di Lucca. L’allerta è valida fino alle ore 14 di oggi, martedì 28 gennaio. Nello Spezzino, in Liguria, è allerta rossa per rischio idrogeologico fino alle ore 14.

Il transito della perturbazione tra la Liguria e la Toscana. Rilevazioni Meteo&Radar ore 00, 03 e 05 di martedì 28 gennaio 2025

