Carrara chiude tutti i principali luoghi pubblici, scuole incluse, per l’allerta arancione

Carrara, 27 gennaio 2025 – Sarà una giornata in cui molte attività dovranno giocoforza fermarsi quella di martedì 28 gennaio a Carrara. L’allerta arancione diramata dalla Regione per pioggia potrebbe portare anche a un ingrossamento dei corsi d’acqua.

Per evitare ogni problema e prevenire eventuali criticità, l’amministrazione guidata dalla sindaca Serena Arrighi ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Classi chiuse e lezioni sospese dunque nella giornata di martedì 28 gennaio.

"A seguito dell'allerta codice arancio per rischio idrogeologico idraulico reticolo minore emessa dal Centro Funzionale della Regione Toscana – si legge in una nota del Comune – la sindaca di Carrara Serena Arrighi ha firmato una ordinanza in cui si dispone dalle 18 di lunedì 27 gennaio alle 14 di martedì 28 gennaio, e comunque fino a cessata o ridotta allerta meteo, la sospensione dell’attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido e le scuole serali, il servizio educativo ‘Verde Magico’, l’Accademia di Belle Arti, la Scuola Comunale di Musica e l’Università del Tempo Libero".

L’ordinanza emessa prevede anche la sospensione dello svolgimento dei mercati e di tutte le manifestazioni e delle attività di intrattenimento aperte al pubblico svolte all’aperto. Disposta, infine, la chiusura dei cimiteri comunali, dei parchi pubblici cittadini e degli impianti sportivi cittadini.