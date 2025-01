Allerta arancione in Toscana: meteo, le zone delle possibili piogge forti

Firenze, 27 gennaio 2025 – Scatta un’allerta arancione in Toscana. Le possibili forti piogge previste tra il pomeriggio di lunedì 27 gennaio e la prima parte della giornata di martedì 28 impongono alle autorità di lanciare appunto un allarme.

Leggi anche: scatta un’allerta rossa in Liguria / Previsioni meteo Toscana

Che riguarda in particolare la parte nord della regione. L’arancione interesserà tutta la provincia di Massa Carrara e tutta la fascia dell’Appennino e della media valle della provincia di Lucca.

Scuole chiuse in Toscana, ecco dove

Scatta un'allerta arancione per il nord della Toscana: potrebbero verificarsi temporali anche forti con innalzamento dei livelli dei fiumi

Ecco tutti i comuni interessati dall’allerta arancione: Aulla (MS), Bagnone (MS), Casola in Lunigiana (MS), Comano (MS), Filattiera (MS), Fivizzano (MS), Fosdinovo (MS), Licciana Nardi (MS), Mulazzo (MS), Podenzana (MS), Pontremoli (MS), Tresana (MS), Villafranca in Lunigiana (MS), Zeri (MS), Camaiore (LU), Carrara (MS), Forte dei Marmi (LU), Massa (MS), Montignoso (MS), Pietrasanta (LU), Borgo a Mozzano (LU), Lucca (LU), Massarosa (LU), Pescaglia (LU), Abetone Cutigliano (PT), Bagni di Lucca (LU), Barga (LU), Buggiano (PT), Camporgiano (LU), Careggine (LU), Castelnuovo di Garfagnana (LU), Castiglione di Garfagnana (LU) Coreglia Antelminelli (LU), Fabbriche di Vergemoli (LU), Fosciandora (LU), Gallicano (LU) Marliana (PT), Massa e Cozzile (PT), Minucciano (LU), Molazzana (LU), Montecatini-Terme (PT) Pescia (PT), Piazza al Serchio (LU), Pieve Fosciana (LU), San Marcello Piteglio (PT) San Romano in Garfagnana (LU), Seravezza (LU), Sillano Giuncugnano (LU) Stazzema (LU), Uzzano (PT), Vagli Sotto (LU), Villa Basilica (LU), Villa Collemandina (LU), Cantagallo (PO), Montale (PT), Pistoia (PT), Sambuca Pistoiese (PT), San Marcello Piteglio (PT), Vernio (PO), Agliana (PT), Calenzano (FI), Campi Bisenzio (FI), Cantagallo (PO), Carmignano (PO), Montale (PT), Montemurlo (PO), Poggio a Caiano (PO), Prato (PO) Quarrata (PT), Serravalle Pistoiese (PT), Sesto Fiorentino (FI), Signa (FI), Vaiano (PO), Vernio (PO).

"Emessa dalla nostra sala operativa – scrive il presidente della Regione Eugenio Giani – un’allerta per rischio idrogeologico dalle 18 di lunedì 27 fino alle 14 di martedì 28 gennaio sulla Toscana nord ovest. Allerta arancione per rischio idraulico reticolo principale dalla mezzanotte alle 14 di domani sull’area Lunigiana, gialla sulla Toscana settentrionale. Prestiamo massima attenzione”.

Le precipitazioni tenderanno ad intensificare dal tardo pomeriggio di lunedì, quando potranno assumere anche carattere di rovescio e temporale, sempre più frequenti e probabili sulle zone di nord ovest. Dalle prime ora di martedì, i rovesci e i temporali tenderanno gradualmente a trasferirsi dal nord ovest verso il resto della regione.

Temporali localmente forti ed associati a colpi di vento e isolate grandinate. Martedì 28 venti in intensificazione e graduale rotazione a Libeccio nel corso della mattinata; raffiche fino a 80-100 km/h in Arcipelago a nord di Capraia, crinali appenninici e sull’Alto Mugello e Val Tiberina.