Scuole chiuse in Toscana martedì 28 gennaio: ecco dove le lezioni sono interrotte

Firenze, 27 gennaio 2025 – Sono diversi i comuni che chiudono le scuole in Toscana nella giornata di martedì 28 gennaio. L’allerta arancione che riguarda il nord della regione ha portato molti sindaci a esentare gli studenti di ogni ordine e grado dal presentarsi in classe.

I primi cittadini avvertono attraverso i social network dello stop alle lezioni. Ecco un elenco in aggiornamento delle città in cui martedì 28 gennaio non si andrà a scuola.

Provincia di Massa Carrara: Aulla, Licciana Nardi, Bagnone, Villafranca in Lunigiana, Fivizzano, Carrara.

Il maltempo colpirà la Toscana, secondo le previsioni, tra il pomeriggio-sera di lunedì 27 gennaio e la mattina del 28 gennaio e potrebbero portare a un innalzamento dei corsi d’acqua. Per questo i sindaci, per non aggravare la viabilità e soprattutto per la sicurezza degli studenti, hanno deciso per la sospensione delle lezioni.