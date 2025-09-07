Sport, condivisione e gioia. Nasce la Pol San Donnino

Dopo il rugby femminile, al campo sportivo di San Donnino fanno il loro ingresso anche calcio e tiro con l’arco. Così, insieme alle ragazze dei Puma Rugby, che fino all’anno scorso qui andavano a meta, con la ripresa dell’attività agonistica la frazione del comune di Campi apre ufficialmente a quella che è una novità assoluta, con il nome di polisportiva I Puma Roberto Frezza, "pensata – spiegano i dirigenti - per formare atleti completi e persone consapevoli. Un progetto ambizioso che unisce sport, crescita personale e benessere mentale, offrendo alle famiglie un’alternativa concreta nel panorama sportivo locale". Non a caso, la filosofia della polisportiva si basa sull’idea che lo sport sia un veicolo di sviluppo a 360 gradi. Così, accanto a istruttori qualificati e a una preparazione atletica e tecnica multidisciplinare, sono previsti anche percorsi di ‘Mindfulness’ per i giovani, per aiutarli a gestire emozioni e concentrazione. Già previsti dopo quello di ieri, altri due Open day per toccare con mano ciò che viene proposto e conoscere da vicino il progetto, lo staff e le attività: sabato 13 e sabato 27 settembre, tutti dalle 16 alle 18. Gli allenamenti ufficiali, invece, prenderanno il via il 15 settembre e per tutti i nuovi iscritti, saranno disponibili due settimane di prova gratuita. "Siamo convinti – dice Stefano Dispensi, presidente della polisportiva - che questo progetto possa fare la differenza. Vogliamo creare un ambiente dove ogni ragazzo si senta a casa, un luogo dove non solo si migliora nello sport, ma si cresce anche come persona". Non a caso, il programma ‘Family Training’ permetterà a genitori e figli di allenarsi insieme, trasformando lo sport in un momento di unione e divertimento.

"Ci siamo dedicati a un percorso formativo – aggiunge Emma Hill, responsabile del progetto sportivo – che va al di là del campo da gioco. Vogliamo che i nostri ragazzi imparino a conoscere il proprio corpo e la propria mente, diventando così veri sportivi e cittadini responsabili. La qualità del nostro staff tecnico e la cura per lo sviluppo multidisciplinare sono le nostre priorità per offrire la miglior formazione possibile". Fra coloro che in questo progetto ci credono tanto, l’assessora allo sport del comune di Campi, Simona Pizzirusso: "La nascita della polisportiva rappresenta un arricchimento straordinario per la nostra comunità. Non parliamo solo di sport, ma di educazione, inclusione e cittadinanza attiva".