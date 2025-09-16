Esaltava Hamas e l’11 settembre, denunciato dalla Digos un cittadino siriano a Firenze

Scongiurare nuovi casi Biagi

L’accusa è di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa

I guerriglieri di Hamas (Foto Ansa)

Firenze, 16 settembre 2025 – E’ stato denunciato per propaganda e istituzione a delinquere un cittadino siriano di 63 anni, accusato dalla digos di Firenze di discriminazione razziale etnica e religiosa, con l'aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso.

Da quanto spiegato dalla questura fiorentina l'uomo, già noto alle forze dell'ordine e rintracciato a Firenze, avrebbe postato sul suo profilo instagram video "di esaltazione dell'operato del gruppo terroristico di Hamas e di incitamento a ripetere azioni terroristiche come quella dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti", oltre ad altri tra cui "era ben visibile una pistola riposta in una fondina e appoggiata su un letto all'interno di un'abitazione".

Il 63enne è stato trasferito in un Cpr in attesa di poter procedere alla sua espulsione dall'Italia.

