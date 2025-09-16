Valacchi nuovo presidente Faib Confesercenti della Toscana

Scongiurare nuovi casi Biagi

Maurizio Sacconi
Firenze
16 set 2025
REDAZIONE FIRENZE
L'elezione è avvenuta durante l'assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche

Federico Valacchi

Firenze, 15 settembre 2025 - Federico Valacchi è il nuovo presidente regionale Faib per la Toscana, la federazione dei benzinai di Confesercenti. L'elezione è avvenuta oggi pomeriggio, durante l'assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche. Valacchi, gestore di una stazione di servizio Q8 in via Senese a Firenze, accoglie con senso di responsabilità il nuovo incarico. "Sono molto felice di essere stato eletto - dichiara in una nota -. L'incarico è importante per me, il lavoro da fare è davvero tanto. Confido nell'aiuto di tutti i gestori della Toscana per questo immenso lavoro perché in una fase difficile come quella che stiamo attraversando il lavoro di squadra e la condivisione sono elementi irrinunciabili. Ci impegneremo a ridare diritti ai gestori contro l'illegalità contrattuale". "Ci sono forme contrattuali illegali che dobbiamo scardinare per tornare a una situazione di diritto e legalità contrattuale per i gestori - aggiunge -. Attualmente ci sono contratti al di fuori della dovuta contrattazione senza nessuna tutela per i gestori e assolutamente inaccettabili perché al di fuori di ogni regola e confronto. Ringrazio Marco Princi, il presidente uscente, per il lavoro svolto e tutti i colleghi della Toscana per la fiducia riposta nel mio operato".

