A Firenze due giorni nel segno di Carlo Levi

Firenze, 16 settembre 2025 – È uno degli appuntamenti clou di “Settembre in città. Le Associazioni per la cultura” del Centro Associazioni Culturali Fiorentine Si tratta di “Carlo Levi 50”, in programma il 17 e 18 settembre al Teatro della Compagnia di Firenze (via Cavour 50/r). Un evento pensato per celebrare tre ricorrenze legate a Levi: i cinquant’anni dalla scomparsa dell’autore, l’80° anniversario della pubblicazione di “Cristo si è fermato a Eboli” e il 90/o anniversario della condanna al confino. Si partirà il 17 settembre (ore 18) al Teatro della Compagnia con l’inaugurazione della mostra fotografica “Sulle tracce di Carlo. La Basilicata di Fosco Maraini” (visitabile fino al 21 settembre), con gli interventi di Claudia Baroncini direttrice della Fondazione Alinari per la fotografia, e Adriano Rigoli e Marco Capaccioli presidente e vicepresidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria e curatori della mostra. A seguire (ore 18.30), la proiezione del film di Francesco Rosi “Cristo si è fermato a Eboli” (ore 18.30, ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili).

Il 18 settembre (ore 15), sempre al Teatro della Compagnia, ecco quindi l’incontro “Carlo Levi 50”. L’evento è coordinato da Adriano Rigoli e Marco Capaccioli, presidente e vicepresidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria, ed Enrica Vignoli presidente dell'associazione culturale Ideerranti. A seguire (ore 16) ecco la tavola rotonda “Un volto che ci somiglia. Nuances fiorentine e italiane di Carlo Levi”, con gli interventi di Sergio Casprini presidente del Comitato fiorentino per il Risorgimento, Claudio Di Benedetto già direttore della Biblioteca della Galleria degli Uffizi, Gaspare Polizzi presidente onorario della Società filosofica italiana di Firenze. Seguirà (ore 17) l’incontro con Nicola Coccia autore del libro “L’arse argille consolerai. Carlo Levi, dal confino alla Liberazione di Firenze attraverso testimonianze, foto e documenti inediti”, moderato dalla giornalista Lisa Ciardi. In chiusura (ore 18), l’intervento musicale “Acustica” in concerto” con Massimo Duino, Marco Massari e Luca Bersaglieri, mentre le conclusioni saranno affidate a Daniela Fonti presidente della Fondazione Carlo Levi-Roma (ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili). Sono stati invitati Eugenio Giani presidente della Regione Toscana, Antonio Mazzeo presidente del Consiglio regionale della Toscana, Marcello Pittella presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Sara Funaro sindaca di Firenze, Nicola Armentano consigliere del Comune di Firenze, Luigi De Lorenzo sindaco Comune di Aliano, Antonella di Noia presidente dell’Associazione Culturale Lucana, Antonia Ida Fontana presidente del Centro Associazioni Culturali Fiorentine, Annalisa Percoco della Fondazione Eni Enrico Mattei, Umberto Montano presidente e fondatore del Mercato Centrale Firenze.

L’iniziativa è promossa da Associazione Nazionale Case della Memoria, Società Filosofica Italiana di Firenze, Comitato Fiorentino per il Risorgimento e Associazione Culturale Ideerranti. È realizzata in collaborazione con Regione Toscana - Consiglio Regionale, Cinema Teatro La Compagnia, Comune di Aliano, Associazione Lucana di Firenze, Gabinetto Scientifico G.P. Viesseux, Fondazioni Alinari per la fotografia, Centro Associazioni Culturali Fiorentine e con il patrocinio di Ministero della Cultura, Comune di Firenze, Fondazione Carlo Levi-Roma, Regione Basilicata - Consiglio regionale, Programma operativo Val d’Agri, Mercato Centrale di Firenze. Si tiene inoltre con il contributo di Comune di Aliano, Fondazione Cr Firenze, Fondazione Eni Enrico Mattei, Mercato Centrale di Firenze. “Settembre in città. Le Associazioni per la cultura” è promossa dal Centro Associazioni Culturali Fiorentine che con i suoi 41 eventi, animerà la città fino al 30 settembre. A seguire, l’immancabile appuntamento con il Festival delle Associazioni Culturali Fiorentine, dal 3 al 17 ottobre. “Carlo Levi 50” fa parte del progetto “Memorie di Cultura”, realizzato grazie al contributo fondamentale di Fondazione Cr Firenze, Regione Toscana, sponsor tecnico Unicoop Firenze. Sponsor di “Carlo Levi 50” è anche il Comune di Aliano. “Settembre in città. Le Associazioni per la cultura” è promossa dal Centro Associazioni Culturali Fiorentine e rientra nell’Estate Fiorentina, promossa dal Comune di Firenze; si avvale della collaborazione del Cesvot e del sostegno della Fondazione Cr Firenze, oltre alla sponsorizzazione tecnica di Unicoop Firenze.