Firenze
CronacaSchiacciato tra due furgoni in movimento: Bilancino, tragedia sfiorata
16 set 2025
REDAZIONE FIRENZE
Schiacciato tra due furgoni in movimento: Bilancino, tragedia sfiorata

L’incidente in via del Lago. Il 33enne è stato portato con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale Careggi di Firenze

Il 33enne è stato portato con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale Careggi di Firenze (Foto di repertorio)

Barberino di Mugello (Firenze), 16 settembre 2025 – Tragedia sfiorata. Un uomo di 33 anni, di origine rumena, è rimasto ferito nel pomeriggio di oggi, martedì 16 settembre, in un incidente avvenuto in via del Lago, zona lago di Bilancino, all’interno di un’area di servizio. Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di accertamento, il 33enne stava camminando quando, per cause ancora da chiarire, è rimasto schiacciato tra due furgoni in movimento

Subito dopo l’accaduto è stato dato l’allarme al 112. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Considerata la dinamica dell’incidente è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso Pegaso, che ha trasportato il ferito all’ospedale Careggi di Firenze in codice 2 . 

Le condizioni del 33enne, seppur serie, non sarebbero fortunatamente gravissime. I carabinieri sono al lavoro per i rilievi di legge e ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. 

© Riproduzione riservata