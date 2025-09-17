La moglie lo trova con un proiettile nel petto: uomo gravissimo

Borgo San Lorenzo (Firenze), 17 settembre 2025 – Una scena drammatica in un appartamento: un uomo di 67 anni gravissimo, a terra, dopo un colpo di fucile al petto. A trovare la persona ferita è stata la moglie. Che in quel momento non era in casa. Quando è rientrata si è trovata di fronte alla scena. Ha quindi dato l’allarme.

Una mattinata di paura a Borgo San Lorenzo, in una abitazione in piena città. Accanto all’uomo è stato trovato il fucile. A intervenire, un’ambulanza del 118. Il personale sanitario ha constatato la gravità della situazione. E’ quindi intervenuto anche l’elisoccorso, che ha trasferito l’uomo all’ospedale di Careggi.

E’ stato lo stesso 118 ad allertare i carabinieri della Compagnia di Borgo San Lorenzo. I militari sono intervenuti anche con la sezione Scientifica. Si cerca infatti di capire cosa è accaduto. Una dinamica da chiarire. Si indaga a 360 gradi. Potrebbe trattarsi di un gesto volontario, ma non è escluso che il colpo sia partito mentre l’uomo stava pulendo il fucile.

Erano circa le dieci del mattino di mercoledì 17 settembre quando sono stati attivati i soccorsi. Una vicenda che lascia la città sotto choc e in apprensione per le condizioni del ferito. Sottoposto alle cure dei medici a Careggi.