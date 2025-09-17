Nasce il nuovo Meucci-Galilei . Prima pietra per il maxi polo. Nel campus 2400 studenti

Sarà il polo scolastico più grande dell’area metropolitana fiorentina, dall’anima green e con spazi fruibili anche dai cittadini. È stata posata ieri mattina, alla presenza della sindaca della Città metropolitana Sara Funaro, la prima pietra del nuovo polo scolastico Meucci-Galilei nel quartiere 4. Un investimento da oltre 75 milioni di euro, interamente finanziato da Palazzo Medici Riccardi, per una struttura concepita con le caratteristiche n-zeb (near zero energy building), a bassissimo impatto energetico e con un forte legame con il quartiere.

Il campus ospiterà complessivamente 2.400 studenti: 1.300 per l’istituto Meucci in 39 aule e 17 laboratori, 1.100 per il Galilei in 41 aule e 10 laboratori. Non mancheranno due nuove palestre – una omologata Coni e l’altra utilizzabile anche come auditorium da 500 posti – un civic center con auditorium da 150 posti, una biblioteca fruibile anche dai cittadini, un parco urbano a vocazione sportiva e spazi verdi attrezzati.

I lavori procederanno per fasi, in modo da garantire la continuità didattica: si comincerà con la costruzione del nuovo edificio del Galilei sul terreno espropriato; una volta trasferito l’istituto, sarà demolito e ricostruito il Meucci, per poi arrivare alla realizzazione delle palestre e alle rifiniture degli spazi comuni. La conclusione dei lavori è prevista per marzo 2030.

"È un progetto molto importante, di innovazione scolastica: ci auguriamo che possa fare scuola a livello fiorentino e anche a livello nazionale – ha dichiarato la sindaca Funaro –. C’è tutta un’attenzione al tema della sostenibilità, al tema dell’ambiente". Con lei, presenti anche l’assessora Benedetta Albanese, la consigliera delegata Beatrice Barbieri, il presidente del quartiere 4 Mirko Dormentoni e i due dirigenti scolastici, Maria Patrizia Bettini per il Meucci ed Alessandro Giorni per il Galilei.

La sindaca ha poi sottolineato come il futuro polo non sarà solo un luogo di formazione, ma un punto di riferimento per tutta la città: "Sarà un’area che si apre al quartiere, con palestre, spazi esterni e un civic center fruibili anche dai cittadini. Un luogo con una storia importante che guarda al futuro, con bellissimi spazi aperti e un’offerta didattica innovativa". Il progetto prevede un ampliamento complessivo fino a 39.500 metri quadri, con spazi laboratoriali e collettivi potenziati e una nuova organizzazione didattica.

E.G.