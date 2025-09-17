In alto i calici alla Fortezza. Arriva il festival del vino

Èno Florence Wine Excellence, la nuova manifestazione dedicata al mondo del vino, domenica 21 e lunedì 22 settembre, porterà alla Fortezza da Basso oltre 230 aziende italiane e internazionali e più di 900 etichette in degustazione. Un evento che nasce dall’alleanza tra Betawine, Tagliafraschi e Associati, Vintage 04, Doppia G Selezione e Andrea Vannini Rappresentanze, imprenditori e professionisti fiorentini che hanno deciso di unire le forze per dare vita a una due giorni di assaggi, masterclass e workshop. La manifestazione, patrocinata da associazione nazionale Città del Vino, Camera di commercio di Firenze, Comune e Città Metropolitana, Vetrina Toscana, Confcommercio e Confesercenti, si propone come nuovo punto di riferimento per il settore, capace di coniugare pubblico e operatori.

La domenica sarà aperta a wine lovers e appassionati, che potranno accedere liberamente alle degustazioni e prenotare masterclass condotte da relatori di rilievo come Armando Castagno, Leonardo Romanelli e Francesco Saverio Russo. Il lunedì sarà invece riservato al mondo ho.re.ca, con workshop, incontri e degustazioni guidate da esperti come Andrea Gori e Bernardo Conticelli.

"Brindiamo insieme agli organizzatori per questa prima edizione – sottolinea Lorenzo Becattini, presidente di Firenze Fiera – che con numeri così importanti conferma come fare sistema tra istituzioni e imprese possa rafforzare il ruolo del vino, ambasciatore dei territori e della convivialità". Secondo Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica, "il vino è cultura e accogliere tanti produttori a Firenze è una straordinaria occasione per parlare con ambasciatori dei nostri territori, in linea con la missione di Vetrina Toscana".

Il programma prevede anche un’area street food e il ristorante di Firenze Fiera, spazi dedicati al networking e all’approfondimento professionale. Per gli operatori del settore l’ingresso è gratuito previa registrazione online, mentre i wine lovers potranno acquistare il biglietto fino al 20 settembre sul sito ufficiale. Tra le aziende presenti, 93 toscane, 32 piemontesi, 15 dal Trentino Alto Adige, 14 venete e 35 estere, con numerose maison de Champagne. Un parterre che conferma Firenze come città internazionale del vino.