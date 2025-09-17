Appropriazione indebita degli incassi di Rivoire. Condannato Dagostino, il “re degli outlet“

FIRENZETre anni a Luigi Dagostino, l’imprenditore noto come “il re degli outlet“, un anno e dieci mesi a sua figlia, Angela Luana. Assolta la terza imputata, Rosanna Vannini. E’ questo il verdetto con cui il tribunale, ieri mattina, ha chiuso, in primo grado, il processo sul caffe Rivoire.

Secondo l’accusa, Dagostino si sarebbe infatti intascato, a più riprese, tra il 2018 e il 2019 (periodo in cui è stato amministratore del locale, oggi ceduto ad un’altra società), circa seicentomila euro dalle casse del noto locale di piazza della Signoria, del quale, per un periodo, è stato il proprietario.

Il giudice Valeria Vecchio ha riconosciuto l’impianto accusatorio, anche se ha ridimensionato la portata del reato contestato alla somma di 378mila euro di incassi, soldi che l’imputato avrebbe “pescato“ in contanti dalle casse del caffè.

Dagostino e la figlia, difesi dagli avvocati Alessandro Traversi, Lorenzo Pellegrini e Sara Gennai, sono stati inoltre condannati al risarcimento delle parti civili (avvocato Filippo Cei per la ’nuova’ Rivoire), i cui danni patrimoniali verranno calcolati in sede civile.

Le indagini condotte dal pubblico ministero Christine Von Borries avevano riguardato la società ’Nikila Invest’, in un fascicolo che all’epoca s’intrecciava spesso con gli affari dei genitori di Renzi.

Tra le mille attività di Dagostino, c’è stata anche la gestione dello storico caffè di piazza della Signoria. Attività in cui si è alternato con la figlia Angela Luana. Il pm Christine Von Borries contesta l’appropriazione di somme in contanti, incassate dal locale. Soldi che i Dagostino avrebbero poi distratto per propri fini. Come il pagamento della notula di un ingegnere incaricato di redigere un progetto di un bar cioccolatera al “The Mall“ di Reggello, il pagamento di un parcheggio e di un pedaggio autostradale, il versamento degli stipendi a una dipendente che, benché formalmente in carico alla “Revoire srl“ avrebbe continuato a svolgere la funzione di segretaria presso un’altra attività del Dagostino, la Nikila Invest: accusa, quest’ultima, per cui la Vannini è stata assolta "perché il fatto non costituisce reato".

La procura contestava ai principali imputati pure le aggravanti dell’aver arrecato alla società un danno patrimoniale di “rilevante gravità”.

ste.bro.