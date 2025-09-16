Via Bolognese, torna l’incubo lavori per una fuga di gas: scavi urgenti, senso unico alternato e semaforo

Scongiurare nuovi casi Biagi

Firenze
CronacaVia Bolognese, torna l’incubo lavori per una fuga di gas: scavi urgenti, senso unico alternato e semaforo
16 set 2025
REDAZIONE FIRENZE
Scavi urgenti per una fuga di gas. Viabilità congestionata, code e automobilisti esasperati sui social. Toscana Energia: obiettivo riapertura in serata

I lavori stradali in via Bolognese nella mattina di martedì 16 settembre 2025 (Foto Germogli)

Firenze, 16 settembre 2025 – Era stata riaperta il 20 agosto, poi nella mattina di martedì 16 settembre è tornato l’incubo. In via Bolognese sono spuntati di nuovo lavori stradali e si è ripresentato lo scenario che tanti automobilisti conoscono bene: code e traffico in tilt

Caos traffico per i lavori in via Bolognese (Foto Germogli)
La causa – fa sapere il Comune di Firenze – è una fuga di gas all’altezza del civico 146, nel tratto compresso tra vicolo del Ciofo e via Salviati. Per consentire i lavori di messa in sicurezza, è stata necessaria un’apertura di scavo con l’istituzione di un senso unico alternato regolato da semaforo mobile. E su richiesta della polizia municipale è stato disposto un moviere in vicolo del Ciofo così da agevolare il deflusso dei veicoli.

Da Toscana Energia si apprende che le operazioni di riparazione sono terminate nel pomeriggio. L’obiettivo è quello di riaprire la strada entro stasera, 16 settembre. 

La causa dei lavori in via Bolognese è una fuga di gas (Foto Germogli)
Trattandosi di una arteria fondamentale della città, la viabilità si è immediatamente congestionata stamani. Sui social sono stati pubblicati diversi post e commenti da parte dei cittadini che ogni giorno percorrono quel tratto. In particolare sul gruppo Facebook Traffico Firenze molti cittadini hanno espresso frustrazione per l’ennesimo blocco sulla strada.

