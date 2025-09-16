Firenze, nasce la squadra di cricket dell’università

Firenze, 16 settembre 2025 - Nasce la squadra di cricket dell’Università di Firenze, essendo lo sport un elemento di integrazione e aggregazione, sia per gli studenti italiani che per quelli internazionali. Si tratta di un progetto pilota scaturito dalla proposta dello studente pakistano Syed Ali Dilawar Shah, che è stato raccolto dall’Ateneo fiorentino con un obiettivo ben preciso, ossia quello di costituire la prima squadra universitaria di questa disciplina. Pur essendo una pratica sportiva ancora poco diffusa nel nostro Paese, il cricket è tra gli sport più popolari in realtà come Pakistan e India, dove conta infatti un enorme seguito di appassionati. Per avviare questa iniziativa l’ateneo fiorentino ha impiegato i fondi del progetto Pro-Ben 2 – University for students health, finalizzato alla promozione del benessere psicofisico e al contrasto ai fenomeni di disagio psicologico ed emotivo degli studenti.

E lo sport gioca un ruolo decisivo in questo senso. La sperimentazione si avvale inoltre della collaborazione con il CUS Firenze, che curerà l’organizzazione delle attività dei cricketer. Il progetto sportivo si svolgerà per tre mesi, dunque fino alla fine del 2025. La nuova squadra prevede la partecipazione di 15 atleti che sono stati già selezionati e rappresenta un primo passo verso la costruzione di una squadra stabile ed effettiva dell’università di Firenze, pronta dunque a scendere in campo e a sfidare altre squadre. Gli allenamenti si terranno presso l’impianto Val di Rose, all’interno del Campus scientifico e tecnologico di Sesto fiorentino. Gli allenamenti dei quindici atleti prevedono sedute atletiche bisettimanali il lunedì e il giovedì.

“Lo sport è uno straordinario veicolo per stare insieme, condividere una passione e costruire relazioni – spiega la rettrice Alessandra Petrucci –. Accogliere la richiesta di uno studente internazionale per allestire una squadra di cricket, in collaborazione con il Cus – aggiunge la rettrice Petrucci - significa per noi consolidare il nostro impegno verso l’inclusione e l’integrazione”. “Siamo molto contenti di collaborare a questo progetto con l’Università di Firenze – afferma Matteo Bindi, presidente del Cus Firenze – perché crediamo fermamente nel valore dello sport come elemento di integrazione e aggregazione, sia per gli studenti italiani che per quelli internazionali”.