Synlab Manifattura Firenze apre le porte con test gratuiti e open day

Firenze, 16 settembre 2025 – In occasione dell'apertura del nuovo Centro Medico, Synlab offre numerose iniziative di prevenzione dedicate alla cittadinanza fiorentina. Il nuovo Centro Medico Synlab Manifattura Firenze, accessibile per i pazienti dal 1 settembre e che sarà inaugurato ufficialmente il 9 ottobre, è sviluppato su una superficie oltre 4.000 mq, suddivisi su 4 piani, dedicati alla salute e al benessere a tutto tondo: dalle visite specialistiche alla radiologia e diagnostica per immagini avanzata, passando per le analisi di laboratorio e a un’intera area dedicata alla donna, il centro Synlab Lei. Un Centro che opererà in maniera integrata con il Servizio Sanitario Regionale, fornendo prestazioni anche in convenzione con le principali assicurazioni sanitarie.

In occasione dell’apertura al pubblico, Synlab propone una campagna dedicata alla prevenzione del rischio cardiovascolare, che prevede la possibilità di effettuare gratuitamente un check-up profilo lipidico con i principali marcatori di controllo (colesterolo totale, colesterolo Hdl, colesterolo Ldl, trigliceridi). In aggiunta, per coloro che hanno svolto questo check-up, è possibile prenotare un consulto gratuito di orientamento sul proprio referto con un medico Synlab. Come aderire Per accedere a questa opportunità gratuità è necessario prenotarsi telefonicamente per tutto il mese di settembre, fino ad esaurimento dei posti disponibili (tel. 055 0290222).

“In Synlab crediamo fortemente nell’importanza di rendere la prevenzione efficace e accessibile a tutti – afferma Niccolò Maria Sposimo, Referente Operativo Sanitario del Centro Medico Synlab Manifattura Firenze -. Per questo motivo siamo felici di poter proporre questa opportunità per i cittadini. L’obiettivo di Synlab Manifattura Firenze è proprio diventare un punto di riferimento per il territorio, non solo per tutte le esigenze di salute, ma anche per attività e iniziative di sensibilizzazione e divulgazione che porteremo avanti per tutto il mese e per gli Open Day che saranno organizzati in occasione dell’inaugurazione”.