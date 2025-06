Sherriff, il cantore della vita ordinaria

Per cominciare l’estate vi propongo due deliziosi libri dell’inglese Robert Cedric Sherriff (1896-1975). Nel primo incontrerete la famiglia Stevens che si prepara alla consueta vacanza annuale sulla costa inglese. I coniugi Stevens hanno visitato Bognor Regis per la prima volta durante la luna di miele e da allora questo viaggio è tradizione: ogni anno, con i tre figli, alloggiano nella stessa pensione e seguono lo stesso programma. La pensione "Vistamare", gestita dalla signora Huggett, è sempre più dimessa, ma che felicità prenotare una cabina in spiaggia un po’ più grande del solito e riscoprire i luoghi tanto cari! Il marito torna riposato dalle passeggiate solitarie in cui riflette sulla propria vita, non priva di delusioni e rimpianti; la moglie fa tesoro di un’ora trascorsa seduta in silenzio col suo bicchiere di porto; la ventenne Mary assaggia il romanticismo per la prima volta; il giovane Dick evade dal malessere in cui è sprofondato con l’ingresso nel mondo del lavoro; il piccolo Ernie coltiva la sua passione per treni e stazioni...

Nel secondo libro siamo a Londra, anni Trenta del ‘900. Quello che per la maggior parte dei pendolari della City è un giorno di lavoro come gli altri, non lo è per il signor Tom Baldwin: dopo oltre 40 anni di ligio servizio in un’agenzia di assicurazioni, è giunta l’ora del pensionamento; un momento dal sapore dolceamaro, che porta con sé pensieri malinconici. Ma sul treno che per l’ultima volta lo riporterà alla quiete dei sobborghi dove vive con la moglie Edith, si scatena in Tom un profondo cambio di prospettiva.

Se poco prima, infatti, aveva la certezza che il pensionamento avrebbe segnato l’inizio della sua fine, una volta arrivato a destinazione è totalmente rinfrancato. La sua mente è piena di nuovi progetti: finalmente avrà il tempo di dedicarsi alla casa e al giardinaggio, ma potrà anche soddisfare il suo appetito intellettuale, mettersi a studiare e realizzare il sogno di diventare uno storico. Sin dal primo giorno, però, le cose non vanno come aveva immaginato. Cambiare vita non è semplice, e presto se ne accorge anche la moglie, la cui quotidianità, fatta di piccole abitudini, è destinata a essere sconvolta dalla fastidiosa presenza del marito... Sherriff, straordinario cantore della vita ordinaria, ci mostra come la banalità del quotidiano nasconda spesso le più grandi verità.

Robert Cedric SherriffDue settimane in settembree Nuove abitudini, Fazi editore