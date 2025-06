Sfide culinarie e racconti per conoscere le storie dei rifugiati

Musica, sport, tradizioni, gare di cucina etnica e racconti per conoscere le storie e i percorsi dei rifugiati ospiti dei progetti Sai (Sistema di Accoglienza e Integrazione) a San Casciano e Barberino Tavarnelle. Aiutare concretamente chi fugge dalla guerra a ricostruirsi una vita, promuovere azioni concrete di accoglienza e integrazione per dare ai rifugiati la possibilità di imparare, istruirsi e inserirsi dal punto di vista lavorativo e sociale. È questo alla base delle iniziative dei due Comuni (nella foto Duccio Becattini, assessore alle Politiche educative e sociali di San Casciano), contro la povertà e la solitudine per sensibilizzare sul tema dell’accoglienza e dell’integrazione per la Giornata mondiale del Rifugiato.

Giovedì alle 17.30 a San Pancrazi, prenderà vita la biblioteca vivente in cui le persone si lasceranno sfogliare come fossero libri. Saranno "lette" le storie di vita vissuta, le esperienze reali e le testimonianze, libri parlanti su aspirazioni e desideri di una vita migliore. L’evento si terrà in collaborazione con Limo. Venerdì alle 19.30 il Parco ’Dante Tacci’ accoglierà un’originale sfida ai fornelli tra cuochi per passione di varie nazionalità ’Chef senza frontiere’ con la collaborazione dello chef Matia Barciulli. Per prenotazione 379 2299397.