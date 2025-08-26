"Serve un parcheggio scambiatore"

"Altro che contributi per le auto a pile, si facciano pressione per la realizzazione di un parcheggio scambiatore sulla via Bolognese": la richiesta ai sindaci del Mugello viene dall’ex sindaco di Firenzuola Claudio Scarpelli, che si riferisce alla recente protesta per il mancato inserimento di gran parte dei Comuni della zona tra i beneficiari dell’ecobonus per l’acquisto di auto elettriche. "Niente da ridire sulla richiesta di sostegno anche per quel tipo di mobilità – dice Scarpelli -, però vorrei vedere lo stesso impegno per chiedere a Regione e Metrocittà proposte e investimenti per risolvere i problemi della stragrande maggioranza dei cittadini che per i loro spostamenti useranno ancora per molti anni una normale macchina a combustione". E tra le esigenze primarie, secondo Scarpelli, vi è "la realizzazione di un parcheggio scambiatore sulla via Bolognese in modo da consentire di posteggiare l’auto e prendere il trasporto pubblico locale di Firenze. Del resto, ricorda, "la Piana ha già un parcheggio scambiatore e tramvia a Novoli, l’empolese e le Signe possono usufruire della linea ferroviaria doppio binario oltre al parcheggio e tramvia di Villa Costanza, la Valdisieve il treno doppio binario e il nuovo parcheggio scambiatore tramvia di Bagno a Ripoli. E il Mugello?"