Non è colpa di Manganiello
Non è colpa di Manganiello
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Fuga di gasAlessandro Scarafuggi Polemica sulla strageRisarcimentoBimbi via dalla guerraMare gratis
Acquista il giornale
Cronaca"Serve un parcheggio scambiatore"
26 ago 2025
PAOLO GUIDOTTI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Firenze
  3. Cronaca
  4. "Serve un parcheggio scambiatore"

"Serve un parcheggio scambiatore"

La richiesta dell’ex sindaco di Firenzuola: "È una priorità per via Bolognese".

La richiesta dell’ex sindaco di Firenzuola: "È una priorità per via Bolognese".

La richiesta dell’ex sindaco di Firenzuola: "È una priorità per via Bolognese".

Per approfondire:

"Altro che contributi per le auto a pile, si facciano pressione per la realizzazione di un parcheggio scambiatore sulla via Bolognese": la richiesta ai sindaci del Mugello viene dall’ex sindaco di Firenzuola Claudio Scarpelli, che si riferisce alla recente protesta per il mancato inserimento di gran parte dei Comuni della zona tra i beneficiari dell’ecobonus per l’acquisto di auto elettriche. "Niente da ridire sulla richiesta di sostegno anche per quel tipo di mobilità – dice Scarpelli -, però vorrei vedere lo stesso impegno per chiedere a Regione e Metrocittà proposte e investimenti per risolvere i problemi della stragrande maggioranza dei cittadini che per i loro spostamenti useranno ancora per molti anni una normale macchina a combustione". E tra le esigenze primarie, secondo Scarpelli, vi è "la realizzazione di un parcheggio scambiatore sulla via Bolognese in modo da consentire di posteggiare l’auto e prendere il trasporto pubblico locale di Firenze. Del resto, ricorda, "la Piana ha già un parcheggio scambiatore e tramvia a Novoli, l’empolese e le Signe possono usufruire della linea ferroviaria doppio binario oltre al parcheggio e tramvia di Villa Costanza, la Valdisieve il treno doppio binario e il nuovo parcheggio scambiatore tramvia di Bagno a Ripoli. E il Mugello?"

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Trasporti