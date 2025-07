4 vittime e una madre che lotta per la vita: incidente in A1, la famiglia tornava dalle vacanze

Firenze, 16 luglio 2025 - Quattro morti in un incidente, quattro vite che si spezzano, tra cui quella di una bambina di pochi anni, che aveva una vita davanti. Una tragedia immane quella accaduta in A1 tra Firenzuola e Badia, in galleria, in direzione Bologna, nel tratto dell'Autostrada del Sole che corre in provincia di Firenze. Nel pomeriggio di mercoledì 16 luglio, il giorno dopo il tragico incidente, arriva la notizia che la bambina di quattro anni che era a bordo della Panda travolta dal camion non ce l'ha fatta. Era stata portata in elisoccorso all'ospedale pediatrico Meyer dopo essere stata estratta dalle lamiere. Troppo gravi le ferite. E' viva ma in condizioni molto serie la madre della piccola, 37 anni, mentre erano morti sul colpo i genitori della donna e la sorella. Il gruppo stava tornando dalle vacanze in Calabria. Abitavano in Piemonte, a Gravellona Toce. Una famiglia distrutta per una tragedia che ripropone il tema della sicurezza stradale. Si lavora intanto sulla dinamica, per capire cosa sia accaduto. Tiene l'ipotesi che la macchina abbia avuto un guasto improvviso e si sia fermata.