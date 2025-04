Rottura tubo a Campi Bisenzio, rischio mancanza d’acqua anche a Prato e Signa

Campi Bisenzio, 5 aprile 2025 – Disagi in vista per i residenti di Campi Bisenzio, ma anche in alcune zone limitrofe dei comuni di Prato e Signa, dove nelle prossime ore si potrebbero verificare mancanze d’acqua o cali di pressione a causa della rottura di una tubazione dell’acquedotto.

A comunicarlo è Publiacqua, che spiega come il guasto sia stato provocato da una ditta esterna impegnata in lavori sui sottoservizi di altre società. Il danno riguarda una conduttura di grandi dimensioni e la riparazione, già in corso, non potrà concludersi prima del tardo pomeriggio o della serata.

«I nostri tecnici sono già al lavoro per il ripristino – fa sapere Publiacqua – ma trattandosi di una tubazione importante, servirà tempo per completare l’intervento».

Non è l’unico episodio simile accaduto in questi giorni. Nei giorni scorsi, infatti, un altro grave danneggiamento ai sottoservizi si è verificato a Mercatale Val di Pesa, nel comune di San Casciano in Val di Pesa (Firenze). Qui, una ditta incaricata da Open Fiber per la posa della fibra ottica, ha tranciato accidentalmente una tubazione del metano nella strada principale del paese.

La situazione ha richiesto l’intervento urgente dei vigili del fuoco, che sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area e prevenire conseguenze più gravi per la popolazione.