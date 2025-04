Liquami nell’area camper: "La fossa biologica è piena. Rischio per l’igiene pubblica"

"E’ urgente la stasatura della fossa biologica nell’Area camper service di via Calice". Beatrice Flore, camperista aglianese, segnala problemi che permangono da mesi e sollecita la soluzione. "Circa un mese fa ho sollecitato Publiacqua a intervenire per la stasatura della fossa biologica – riferisce Flore -, intasata da oltre sei mesi, poiché dal comune di Agliana ho appreso che la competenza sulla fossa biologica dell’Area camper service è di Publiacqua. Si pone un serio problema di igiene pubblica, poiché causa dei continui sversamenti di reflui nell’area circostante, dove ci sono – fa presente la camperista – fabbriche, abitazioni e un parcheggio pubblico. Publiacqua mi ha risposto che la richiesta è stata inviata al servizio competente". Il vicesindaco e assessore all’ambiente, Fabrizio Baroncelli, ha confermato che l’Area camper service è comunale ma che la competenza sulla fossa biologica è di Publiacqua.

"Come amministrazione comunale – ha informato Baroncelli – abbiamo in programma, entro la fine dell’anno, un intervento di sistemazione dell’impianto". L’Area camper service di Agliana, situata nella frazione di San Michele, in via Calice all’angolo con via Volta, è attiva da più di venti anni ed è l’unica nella Piana: le aree di servizio più vicine sono a Pistoia e Prato. Risulta molto utilizzata, anche perché è vicinissima all’uscita Prato Ovest dell’autostrada A11 Firenze-Pisa Nord. Inoltre, nei pressi c’è una piccola area commerciale. Va precisato che non si tratta di uno spazio adibito alla sosta per camper ma esclusivamente di un’area di servizio, dove i camperisti di passaggio nella nostra zona possono usufruire gratuitamente del servizio di rifornimento idrico e dello scarico delle acque reflue nere e grigie. Purtroppo, come segnala Beatrice Flore, da mesi è in uno stato di forte degrado. Nello spazio attorno alla botola dello scarico è evidente la fuoriuscita di reflui. Un cartello manoscritto, ma ormai reso quasi illeggibile dal tempo, invita i camperisti a lasciare pulito lo spazio che utilizzano. Nessun cartello però indica che la fossa biologica è intasata, quindi probabilmente c’è chi magari prova a scaricare i reflui. "Qualcuno ha anche cercato di spostare la botola" - riferisce Beatrice Flore, che confida in un intervento per risolvere un problema che riguarda l’igiene pubblica.

Piera Salvi