Furba, via al rinforzo delle briglie. E sulla Statale stop alle acque reflue

Per le briglie lungo il torrente Furba la gara ci sarà entro la fine dell’anno. E la stessa tempistica dovrebbe essere per lo smaltimento delle acque reflue su via Statale, nella porzione che attraversa Seano. "Queste due notizie segnerebbero – dice il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti – l’avvio di due opere importanti, per regimare le acque nelle piene e aumentare la sicurezza, e per eliminare o ridurre gli allagamenti". La decisione è stata comunicata in videoconferenza nella riunione alla quale hanno partecipato lo stesso sindaco, il vice sindaco e assessore all’ambiente Federico Migaldi, i tecnici di Publiacqua, Consorzio di bonifica Medio Valdarno, Genio civile, Provincia di Prato.

"Il nostro intento – ha detto il sindaco in chiusura di videoconferenza – è procedere, gradualmente, a realizzare opere strutturali che ci permettano di uscire dalle emergenze o limitare le “somme urgenze”, che anche ora ci costeranno ulteriori 500 mila euro". Il Consorzio di bonifica, dopo l’affidamento di uno studio sullo stato del corso d’acqua da parte del Genio civile, procederà al restauro conservativo delle briglie del torrente Furba, la cui rottura fu alla base dell’inondazione di Seano; la Provincia invece interverrà sulla Statale 66 cercando di costruire accorgimenti che impediscano o diminuiscano la frequenza degli allagamenti (è stato così anche il 14 marzo scorso) in presenza di piogge intense. Tempi previsti: le gare nel 2025, probabilmente la partenza dei lavori prima che l’anno chiuda. Publiacqua, come confermato dal presidente della società Nicola Perini, anch’egli presente all’incontro on line, ha un ruolo in questo piano e deve esaminare tempi e modalità per i collegamenti alla vasca di laminazione di Seano, per la quale è stato ottenuto un finanziamento Ue, via Regione, di 1,6 milioni.

M. Serena Quercioli