C’è "Vaiano a tavola". Balli e degustazioni

Due serate di sapori, per stare insieme e per fare del bene. Domani e domenica è in programma "Vaiano a Tavola 2025", la manifestazione promossa dal Comune di Vaiano in collaborazione con le associazioni locali, che si terrà tra piazza Galilei, via Braga e piazza Firenzuola. Il ricavato sarà interamente devoluto a progetti solidali e di supporto alla comunità, promossi dalle associazioni coinvolte: Agesci Vaiano 1, Aiuti Dalla Vallata, Associazione Auser La Sartoria, Le Vincenziane, Avis sezione Vaiano, Caritas, Casa del Popolo Rossi, Operazione Mato Grosso – Riciclande, Pubblica Assistenza sezione di Vaiano e Il Sentiero Blu – Centro Silvio Politano.

Dalle 19, entrambe le serate proporranno piatti tipici della tradizione toscana, tra cui tortelli di patate, rosticciana, panzanella, porchetta e degustazioni di dolci offerti dalle pasticcerie della Valbisenzio e di Prato.

Domani alle 20.30 si potrà ballare con il liscio alla Casa del Popolo e, alle 21.30, assistere all’esibizione musicale di Margherita Cavaciocchi sulla terrazza del circolo.

Domenica, dalle 19, piazza Firenzuola ospiterà una delle novità dell’edizione 2025: l’"Aperisano", un piatto unico freddo ideato dall’Associazione Auser La Sartoria in collaborazione con la nutrizionista Claudia Lo Conte. L’iniziativa nasce per promuovere l’educazione alimentare attraverso una proposta salutare: pane e companatico, hummus di ceci, panzanella croccante, crostoni, arcobaleno di verdure grigliate, astrozucchine.

Sempre domenica, spazio alla musica itinerante con la Marching Band Bada Boomer Band, che si esibirà alle ore 19.30, 21 e 22 lungo le vie del paese.

In entrambe le serate sarà attivo un laboratorio di riuso creativo per bambini a cura dell’associazione Riciclande.