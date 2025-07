Stregale, tanti detriti accumulati. Il Comune sollecita il Genio civile

L’alveo del torrente Stregale assomiglia tanto a una fogna a cielo aperto. E’ da marzo che non viene effettuato alcun intervento di manutenzione e ripulitura. Lo abbiamo fatto presente da tempo al Comune di Montemurlo. L’amministrazione ha risposto spiegando che se ne deve occupare il Genio civile, ma per il momento non è ancora cambiato niente. Ci aspettiamo che dalle parole si passi velocemente ai fatti. Non è possibile andare avanti così.

La denuncia in questione arriva dai cittadini che abitano nella zona del torrente Stregale. Torrente nel cui alveo – nei pressi del ponte di via Morecci e della griglia a pettine – si è accumulato, a seguito del maltempo degli ultimi mesi, materiale composto da sabbia e detriti solidi che sta provocando ristagni d’acqua e cattivi odori.

Il tratto è quello antistante al tombamento, dove si trovano le griglie installate dal Genio civile per impedire che i detriti si riversino all’interno dei tratti tombati. Secondo quanto spiegato dal Comune di Montemurlo, a metà giugno è stata inviata una pec al Genio civile per evidenziare la situazione e sollecitare un pronto intervento dell’ente per eliminare o quantomeno ridurre i disagi per i residenti.

Si tratta di un problema che l’amministrazione comunale conosce bene e per risolverlo si è già mossa da tempo, anche per prevenire un eventuale rischio idrogeologico.

"Il Genio civile ci ha rassicurato circa il fatto che a breve l’intervento di pulizia sarà effettuato - spiega il sindaco Simone Calamai – Dopo i nostri solleciti, abbiamo avuto indicazioni e risposte da parte del Genio civile, che ha già dato incarico ad una ditta privata per effettuare l’intervento di pulizia. Il Comune pone la massima attenzione su questo aspetto che produce, in questo momento di caldo intenso, particolari disagi. A breve la situazione sarà risolta e il Comune continuerà a vigilare affinché il materiale sia rimosso".

Il sindaco Calamai inoltre ribadisce che: "Le griglie e le altre infrastrutture idrauliche, realizzate dal Genio civile, hanno una fondamentale importanza per preservare gli interventi realizzati dal Comune per la messa in sicurezza del tratto tombato dello Stregale. La periodica pulizia dai detriti degli alvei è fondamentale per garantire un buon deflusso delle acque ed evitare accumuli di materiale solido".

Francesco Bocchini