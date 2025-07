I sindacati: Pir promosso: "E in futuro va pensato vicino al pronto soccorso"

"Basta polemiche, si dia tempo alla sperimentazione nell’interesse dei cittadini". Così i sindacati Cgil, Cisl e Uil territoriali intervengono sulla polemica innescata dalla visita della quinta Commissione al Pir (Punto di intervento rapido) della Casa di comunità Prato est. "Prato e il territorio provinciale presentano un bacino di oltre i 250mila utenti, con un unico pronto soccorso. E’ fra i territori in Toscana più esposti e con i nervi scoperti sulla gestione dell’emergenza e le polemiche gratuite su un servizio appena partito non servono a nessuno: creano solo confusione, senza fornire indicazioni utili per la tutela della salute degli abitanti", sostengono le organizzazioni sindacali. "E’ da anni che si discute sulla necessità di integrare l’attività del pronto soccorso con strutture sul territorio che offrano una risposta a bisogni sanitari non di emergenza dei cittadini, per decongestionare gli afflussi impropri – affermano – si tratta di una partita complicata e che richiede tempo, perché coinvolge le abitudini degli utenti, che ad oggi convergono solo sul pronto soccorso e un lavoro di orientamento dei medici di medicina generale che sarà graduale". Per Cgil, Cisl e Uil "l’idea che Prato sia stata inserita da subito fra i sei punti della sperimentazione regionale, dovrebbe essere colta come una risposta necessaria, forse tardiva, ma su cui occorre mantenere l’investimento ed impegnarsi per consolidarne e rafforzarne il funzionamento".

Se per Prato è stato deciso di attivare un Pir di tipo A con ambulatori per urgenze minori in una Casa di comunità con accesso filtrato dei medici di medicina generale, "sarebbe forse auspicabile nel tempo, una volta rafforzato l’orientamento e l’affluenza degli utenti, candidarsi a un ampliamento del servizio e ad una trasformazione a Pir di tipo H, ossia attivo in prossimità di pronto soccorso ad elevata numerosità di accessi di codici minori".

Inutile per i sindacati buttare la questione "in caciara" perché è un comportamento che "non offre risposta adeguata ai bisogni delle persone". L’auspicio, semmai, è che "la partita di risposte integrate sull’emergenza nel territorio si realizzi in piena sinergia con la costruzione in atto della sanità territoriale: su questo, sì, si sollecitino tempi più rapidi di realizzazione delle Case di comunità, si apra un confronto più serrato sulle risorse mancanti e su ciò che si può e si deve fare". Infine i sindacati confederali spezzano una lancia a favore del Pir di Prato. "Categorie sindacali dei lavoratori del comparto dsanità pubblica, sottolineano che i numeri di accesso stanno aumentando e si riscontra un grado di apprezzamento degli utenti fra i migliori dei punti di sperimentazione regionale".

Sara Bessi