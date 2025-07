Via Montecuccoli, nuovo asfalto. Riassetto della strada dopo la frana

Partono le asfaltature in via Montecuccoli e via Sant’Ippolito – nella zona dove lo scorso gennaio si verificò una frana il cui fronte si era mosso per settimane – e i lavori andranno avanti per tutto luglio. I cantieri che riguardano appunto, i due tracciati di via Montecuccoli e di via Sant’Ippolito e San Quirichello, saranno consegnati martedì 8 luglio e l’attività di asfaltatura dovrebbe essere eseguita in pochi giorni nel corso del mese. La strada interessata è quella che porta verso il confine con il comune di Barberino del Mugello.

Per limitare al minimo il disagio dei residenti e degli utenti della strada l’amministrazione comunale ha concordato con l’impresa l’attivazione di due fasce orarie di chiusura al traffico, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30. Per il rifacimento del manto stradale di Montecuccoli l’amministrazione di Vernio ha impegnato circa 140mila euro, per San Quirichello e Sant’Ippolito 72mila euro. "Finalmente possiamo dare il via a lavori attesi da tempo, di grande importanza per i residenti e per chi percorre queste strade ogni giorno" annuncia l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Storai".

Il ritardo rispetto al programma che il Comune aveva approvato dalla scorsa estate è stato causato dagli interventi per la realizzazione della rete in fibra ottica.

Il nuovo asfalto su via di Montecuccoli darà agio per adesso soltanto a chi abita prima del valico e nelle vallate limitrofe, mentre per percorrere interamente il collegamento verso Barberino, interrotto da mesi, ci sarà da aspettare il prossimo inverno, probabilmente dicembre.

"I lavori proseguono come da crono programma – spiegano dal Comune di Barberino – e al momento senza ritardi. Gli interventi in programma sono 3, il primo terminato. Iniziati a metà aprile, dureranno 200 giorni effettivi, salvo imprevisti. Importo totale oltre 950mila euro".